Dieci nuovi capitreno giurano a Pisa: entrano in servizio nel Regionale Toscana di Trenitalia

PISA – Si è svolta martedì 10 gennaio, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, la cerimonia di giuramento di dieci nuovi capitreno che entrano a far parte dell’organico del Regionale di Trenitalia in Toscana. All’evento erano presenti il sindaco di Pisa Michele Conti e la direttrice regionale Toscana di Trenitalia Natalia Giannelli.

Con il giuramento, i nuovi capitreno assumono ufficialmente il ruolo di Pubblici Ufficiali, diventando punto di riferimento per viaggiatori e pendolari nella garanzia della sicurezza, dell’accoglienza e del rispetto delle regole a bordo dei treni e in stazione. Pisa è stata scelta come prima città toscana per ospitare la cerimonia, a conferma del ruolo centrale della sua stazione, che accoglie ogni anno circa 20 milioni di viaggiatori.

I dieci neoassunti, ragazze e ragazzi con conoscenza delle lingue straniere, hanno seguito un percorso formativo articolato tra aula e servizio a bordo treno, con particolare attenzione a sicurezza, informazione e assistenza ai passeggeri. Nei prossimi giorni inizieranno l’attività operativa sui treni del Regionale in Toscana, affiancati inizialmente da personale più esperto.

Negli ultimi tre anni la Direzione Regionale Toscana di Trenitalia ha assunto 140 capitreno e 105 macchinisti, proseguendo un importante processo di ricambio generazionale che si affianca al rinnovamento della flotta del trasporto regionale. Un investimento che punta a migliorare qualità del servizio e opportunità di lavoro per i giovani toscani.

