Pisa, auto si ribalta in via Aurelia Sud: conducente ferito

PISA- Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, alle 14.37, in via Aurelia Sud a Pisa per un incidente stradale.
Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato sulla carreggiata.
I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per prestare soccorso all’automobilista, provvedendo anche alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area dell’incidente.
Il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Municipale di Pisa, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità.Last modified: Marzo 5, 2026