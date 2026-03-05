Written by Marzo 5, 2026 5:44 pm Pisa, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Pisa, auto si ribalta in via Aurelia Sud: conducente ferito

HomePisa, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGEPisa, auto si ribalta in via Aurelia Sud: conducente ferito

PISA- Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, alle 14.37, in via Aurelia Sud a Pisa per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato sulla carreggiata.

I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per prestare soccorso all’automobilista, provvedendo anche alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area dell’incidente.

Il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Municipale di Pisa, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità.

Last modified: Marzo 5, 2026
Previous Story
Incendio in un garage a Calcinaia, intervengono i Vigili del Fuoco
Next Story
Ottanta anni fa la prima volta delle donne al voto. San Giuliano Terme celebra la ricorrenza con un mese di eventi

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti