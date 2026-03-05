Ottanta anni fa la prima volta delle donne al voto. San Giuliano Terme celebra la ricorrenza con un mese di eventi

Written by Redazione• 8:07 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – “Teresa Mattei, la più giovane deputatessa italiana alla Costituente ha molti bei riccioli bruni, due begli occhi vivi e ha 25 anni: è nata a Genova, ha studiato a Milano e a Firenze si è laureata in filosofia, durante la lotta clandestina”. Così nel 1946 Il Messaggero descriveva la neoeletta “madre costituente”, una delle 21 che parteciperanno ai lavori dell’assemblea che scriverà la carta costituzionale. Anche di questo si parlerà nel “marzo delle donne 2026” sangiulianese, un mese intero, e oltre, con al centro “Il diritto che ha cambiato l’Italia nel’80esimo del voto alle donne”.

Non solo in occasione del referendum del 2 giugno ’46 per scegliere fra monarchia e Repubblica: a marzo dello stesso anno, infatti, ben 5.722 comuni d’Italia furono chiamate a rinnovare le amministrazioni comunali in cinque diverse tornate elettorali (i restanti 1.383 voteranno fra ottobre e novembre) e quella fu anche la prima volta in cui, in Italia, le donne non solo si recarono alle urne ma poterono anche essere elette.

“In un tempo, come questo, caratterizzato da livelli crescenti di disaffezione al voto e scarsa partecipazione alle urne, ci è parso importante ricordare che nulla è scontato e che, anzi, la conquista di una piena partecipazione alla vita democratica del Paese è una conquista relativamente recente – ha detto Elisa Pistelli, presidente del consiglio comunale con delega alle pari opportunità -, non solo un diritto ma anche un dovere e un’eredità di cui avere cura e della quale preservare e tramandare la memoria”.

Due gli eventi principali di un cartellone che sconfinerà abbondantemente il mese di marzo. Teresa Mattei e le altre saranno protagoniste giovedì 12 marzo (ore 21) nella sala del consiglio comunale (via Niccolini, 40) del reading curato da Daniela Bertini (Accompagnata dall’attore Matteo Micheli e dai partecipanti ai laboratori di teatro delle associazioni “Il Gabbiano” e “AtTiesse”) che ne ripercorre le storie e l’impegno civile e politico alla costruzione della democrazia italiana.

Mercoledì 25 marzo (sala consiliare ore 17), sempre la sala consiliare, ospiterà “La scelta delle donne”, il convegno e una riflessione oltre la celebrazione storica, sul voto come atto di libertà e responsabilità individuale e collettiva, con gli interventi, fra gli altri, dell’onorevole Lia Quartapelle. della professoressa Vinzia Fiorini, docente di storie contemporanea all’Università di Pisa e della consigliera regionale dell’Emilia Romagna Simona Lembi, autrice di “’8 marzo spiegato a mia figlia” (edizioni Pendragon) oltreché alla stessa Pistelli. In convegno sarà introdotto dalla video intervista a Franca Roventini, centenaria e sangiulianese doc che, tornerà con la memoria a quei giorni dell’immediato dopoguerra in cui anche a San Giuliano Terme si recarono per la prima volta alle urne.

Il primo appuntamento, però, è per domani pomeriggio (venerdì 6 marzo) alle 18 con la presentazione di “Poesia diffusa” , l’antologia delle poetesse italiane del Novecento, curata da Nadia Chiaverini e Cristiana Vettori. Due giorni dopo (8 marzo alle 11) i giardini “Otto Marzo” di Ghezzano ospiteranno la presentazione dell’intero programma del marzo delle donne, mentre martedì 10 (sala consiliare, ore 21), giorno della prima volta in assoluto delle donne italiane al voto, sarà proiettato il film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

Mercoledì 19 (alle 16), alla Rsa “Sorgenti” (via Di Giacomo, San Giuliano Terme) un altro reading a cura dell’associazione “Il Gabbiano”, dedicato a “Memorie di donne”, la pubblicazione che raccoglie i ricordi d’infanzia, in tempo di guerra e no solo, di alcune donne ospiti varie residenze sanitarie assistite della provincia di Pisa. Venerdì 28 alle 17, invece, il “Teatrino dei granduchi” delle Terme di San Giuliano Terme ospiteranno la presentazione del libro “Venere fuori cornice” (MdS Editore), con letture di Fedora Durante e Paolo Giommarelli, accompagnata da un’esposizione di opere di Gavia (pseudonimo di Paola Pasqualetti) e di sculture d Gabriella Gaudino.ù

La chiusura è martedì 31 marzo (alle 11) a Metato, nei giardini pubblici di via Turati a fianco della Pubblica Assistenza: lì sarà piantato un albero e posta una targa in ricordo di Mahsa Amini, la 23enne iraniana, arrestata e uccisa dal regime di Teheran nel 2022 per aver indossato il hijab in un modo non consentito dalla legge iraniana sull’obbligo del velo.

A marzo sarà lanciato anche il contest “Il diritto che ha cambiato l’Italia: 80 anni da voto alle donne”, un concorso rivolto alle istituzioni scolastiche del territorio, finalizzato a promuovere la creatività, la conoscenza storica del suffragio femminile e stimolare la riflessione sui diritti e sulla partecipazione democratica e sulla cittadinanza attiva. In ognuna delle scuole secondarie di primo grado verrà consegnata un’urna elettorale riportante il nome del progetto e posizionata in un punto visibile e accessibile agli studenti e alle studentesse, per tutto il mese di marzo e di aprile. L’urna contenente gli elaborati verrà poi ritirata il 30 Aprile 2026 e la commissione, formata dalla giunta e dalla Presidente del consiglio comunale, si occuperà della valutazione degli elaborati. A giugno i migliori tre elaborati saranno premiati.

