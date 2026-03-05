Incendio in un garage a Calcinaia, intervengono i Vigili del Fuoco

Written by Redazione• 5:24 pm• Calcinaia, Cronaca, Cronaca, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

CALCINAIA- Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, alle 14.39, in via Giancarlo Pajetta a Calcinaia per un incendio all’interno di un’abitazione.

Le fiamme si sono sviluppate in un garage e sono state prontamente domate dalle due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa intervenute sul posto. Al termine delle operazioni il personale ha provveduto anche alla messa in sicurezza dei locali.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche la Polizia Municipale di Calcinaia e il personale sanitario del 118.

