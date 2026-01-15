Pisa – Atalanta affidata a Matteo Marchetti

Written by admin• 1:18 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 36enne romano Matteo Marchetti della Sezione di Ostia Lido, a dirigere la sfida fra Pisa ed Atalanta in programma venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 20:45 alla “Cetilar Arena”, coadiuvato dai segnalinee Filippo Meli della Sezione di Parma e Francesco Luciani della Sezione di Milano, con Livio Marinelli della Sezione di Tivoli in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Valerio Marini assistito da Federico La Penna, entrambi della Sezione di Roma 1.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2012-’15) a dirigere incontri di Serie D, Marchetti trascorre cinque stagioni ad arbitrare in Serie C, prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2020-’21 che lo vede arbitrare 11 gare del Torneo Cadetto, oltre ad esordire nella Massima Divisione il 20 febbraio 2021 alla 23esima giornata, in Genoa-Verona, concluso sul risultato di parità per 2-2.

Ad oggi, il Curriculum del Direttore di gara della Capitale conta 50 presenze in Serie A, di cui 6 nella corrente stagione, vale a dire Inter-Udinese (1-2) alla seconda giornata, Cagliari-Bologna (0-2) alla settima, Como-Sassuolo (2-0) alla 13esima, Parma-Lazio (0-1) alla 15esima, Lecce-Como (0-3) alla 17esima sino alla recente, e contestata, direzione di Napoli-Verona del 7 gennaio scorso, conclusa in parità 2-2.

Per quanto concerne i rapporti con i nerazzurri sono sei le occasioni in cui il fischietto romano ha diretto il Pisa, ad iniziare da Pisa-Carrarese 2-1 del 22 maggio 2019 quale ritorno dei Quarti dei Playoff di Serie C, per poi incrociarsi nelle successive cinque circostanze nel Torneo Cadetto, vale a dire Pisa-Reggina 0-0 del 6 maggio 2021, Perugia-Pisa 1-3 (doppietta di Gliozzi e Touré) di inizio ottobre 2022 – coincidente con il ritorno di Mister D’Angelo in panchina al posto di Maran – e Pisa-Brescia 3-0 (Torregrossa ed ancora doppietta Gliozzi) del 17 dicembre 2022.

Le ultime due gare che hanno visto Marchetti dirigere i nerazzurri si riferiscono alla scorsa stagione, ovvero SudTirol-Pisa 1-2 (reti di Lind ed Arena su rigore) del 19 ottobre 2024 valevole per la nona giornata e Pisa-Cittadella 0-1 dell’8 febbraio 2025 per il 25esimo turno, così che il bilancio complessivo con il fischietto romano parla di 4 vittorie per i nostri colori a fronte di un pari ed una sconfitta.

