Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® tornano a Pisa domenica 25 gennaio

PISA – Le celebri bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, tornano in città per il nuovo anno dopo i successi del tour nazionale. L’attesissimo evento si svolgerà domenica 25 gennaio 2026 a Pisa, nella tradizionale e suggestiva cornice del Lungarno Pacinotti e Mediceo, con il patrocinio del Comune.

Un appuntamento molto atteso dalle migliaia di affezionati che da tempo ne chiedevano il ritorno: una vera e propria rassegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo.

Le ormai mitiche “boutique a cielo aperto®” dell’unico e originale Consorzio offriranno ancora una volta il meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda, in uno spettacolo unico fatto di colori, qualità e stile, che rievoca le atmosfere inconfondibili del Mercato di Forte dei Marmi.

«Il nostro Consorzio – spiega il Presidente Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente reinventato una professione storica in chiave moderna, dimostrando che passione, ingegno artigianale, ricerca dei materiali e attenzione alle tendenze possono ancora fare la differenza nel commercio di oggi».

Sui grandi banchi si potranno trovare abbigliamento delle nuove collezioni e stock griffati, pelletteria artigianale di altissima qualità (borse e scarpe), cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e raffinati tessuti di arte fiorentina.

La qualità è sempre accompagnata dalla massima convenienza. Per statuto sono bandite imitazioni e prodotti di scarso pregio: è sui banchi de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® che si trovano le vere novità della moda, spesso riprese anche da fashion blog e riviste di settore.

Il Consorzio, depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®”, è nato nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi storici del celebre mercato di Forte dei Marmi, con l’obiettivo di portarne lo spettacolo nelle piazze di tutta Italia. Proprio per questo, nel tempo non sono mancati tentativi di imitazione.

«Invitiamo il pubblico – conclude Ceccarelli – a diffidare di qualsiasi imitazione e a valutare direttamente sui nostri banchi la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente».

Per il calendario completo del tour nazionale è disponibile l’unico sito ufficiale

www.gliambulantidifortedeimarmi.it (attenzione ai “fake”), dal quale si accede anche alla pagina Facebook con oltre 200.000 fan reali e certificati, agli altri social e all’App del Consorzio.

Evento – Mercato di qualità

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®

Domenica 25 gennaio 2026

Lungarno Pacinotti e Mediceo – Pisa

Dalle 8.00 alle 19.00 (orario continuato, anche in caso di maltempo)

