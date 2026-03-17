Pisa anticipa il tempo: la città entra nel 2027 con il rito millenario del Capodanno Pisano

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PISA – Pisa si prepara a entrare simbolicamente nel 2027. Come ogni anno, il 25 marzo la città celebra il Capodanno in stile pisano, anticipando di nove mesi il resto del mondo secondo una tradizione che affonda le radici nel Medioevo.

Il momento più atteso sarà mercoledì 25 marzo nella Cattedrale di Pisa, dove alle ore 11.30 si terrà la suggestiva cerimonia del raggio di sole, che segna il passaggio al nuovo anno. Una tradizione documentata già dal X secolo, quando Pisa faceva coincidere l’inizio dell’anno con l’Annunciazione a Maria.

Il corteo storico della Rappresentanza pisana partirà alle ore 10.30 da piazza XX Settembre, per poi raggiungere la Cattedrale e partecipare alla liturgia e alla cerimonia.

Secondo l’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini, il Capodanno Pisano rappresenta «la festa più identitaria dell’anno», un’occasione non solo celebrativa ma anche di approfondimento culturale sulle radici e sui simboli della città, come la croce pisana.

Eventi, mostre e spettacoli in città

Il calendario propone un ricco programma di iniziative diffuse:

mostre, tra cui “Miniature di Pisa” al Fortilizio della Cittadella

conferenze e presentazioni di libri alla Biblioteca SMS

l’Infiorata dell’Annunciazione nella Chiesa di Santa Maria della Spina

rievocazioni storiche e spettacoli musicali nel centro cittadino

Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 28 marzo la Festa del Capodanno Pisano al Giardino Scotto, con rievocazioni, il Palio della balestra e concerti.

Spettacolo di droni sui Lungarni

Grande novità di questa edizione sarà lo spettacolo di droni “Dalla tradizione all’identità: i simboli di Pisa”, in programma sabato 28 marzo alle ore 23.00 sopra il Ponte della Fortezza, visibile anche da Ponte di Mezzo e dai Lungarni Mediceo e Galilei.

Per l’occasione, il centro cittadino sarà vestito a festa: il Ponte di Mezzo sarà addobbato con i vessilli storici dei quartieri medievali, mentre nuove installazioni luminose illumineranno i Lungarni e l’Arno dal 24 al 29 marzo.

Tradizione e identità

Il Capodanno Pisano conferma il suo valore come evento simbolo della città, capace di unire storia, cultura e partecipazione. Dai cortei storici alle iniziative culturali, fino agli spettacoli innovativi, Pisa rinnova così una tradizione secolare che continua a raccontare la propria identità.

Appuntamento principale: 25 marzo, ore 11.30, cerimonia del raggio di sole nella Cattedrale di Pisa.

Last modified: Marzo 17, 2026