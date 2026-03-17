Atto vandalico al Liceo Buonarroti di Pisa: la scuola riapre pienamente giovedì 19 marzo

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PISA – Nuovo atto vandalico nella notte scorsa al Liceo Buonarroti di Pisa. “Un nuovo gesto di inciviltà da parte di estranei che si sono introdotti nel plesso, rompendo un vetro e causando circa 3mila di danni, oltre alla chiusura forzata, per questa giornata e giovedì 19 si avrà la piena riapertura dell’immobile scolastico che è necessario ripristinare a causa anche del diffuso sversamento del materiale interno degli estintori“, spiega il Presidente Massimiliano Angori.

Nello specifico, gli estintori sono stati bloccati con una fascetta e aperti e lasciati svuotarsi nei corridoi al piano terra e piano superiore, coinvolgendo comunque tutto l’Istituto per i motivi dovuti alla rotazione oraria. Le aule chiuse infatti non sono state coinvolte, se non marginalmente. Non sono registrati danni ai pc e laboratori.

Nei giorni scorsi l’allarme antiintrusione è andato fuori uso a causa di un guasto dovuto al tranciamento di un cavo elettrico, nel corso di lavorazioni di Acque Spa, in corso nel quartiere. “La nostra ditta di manutenzione è al lavoro per risolvere il problema”, spiega ancora il Presidente Angori. “Tuttavia, visto l’accaduto, sarà rafforzato ulteriormente il presidio notturno a cura della vigilanza. Si tratta comunque dell’ennesimo atto di vandalismo inqualificabile. In questo caso il Liceo Buonarroti provvederà a ripristinare la situazione in maniera autonoma, per cui ringraziamo l’Istituto per la consueta collaborazione. Piena condanna invece per i responsabili di questo vile gesto. Spiace, infatti, che, ancora una volta, soldi pubblici e lavoro anche dei dipendenti della Provincia di Pisa, oltre che del personale scolastico, debbano essere adoperati per ripristinare quanto distrutto in modo deliberato, piuttosto che cercare di migliorare, nonostante le ristrettezze di bilancio, il nostro patrimonio e le nostre competenze come ente provinciale“, conclude Angori.

“Non ci sono parole per giustificare questo ennesima azione, dopo quanto già successo nei mesi scorsi al Gambacorti quando la Provincia di Pisa ha dovuto sostenere una spesa di emergenza di 90mila euro sulle proprie risorse per ripristinare la devastazione presso quel plesso, e i danni più recenti per analoga intrusione notturna al Pesenti di Cascina. Già in carenza di risorse economiche e umane con buona pace del Governo e dello Stato , se si continuerà cosi, come enti provinciali saremo schiacciati tra quello per cui non ci sono fondi governativi necessari per fare quanto dovuto e quello che sistematicamente viene distrutto dai vandali di turno“, aggiunge la Consigliera all’Edilizia Scolastica Cristina Bibolotti.

Last modified: Marzo 17, 2026