Written by Marzo 17, 2026 5:41 pm Pisa SC

Il Pisa a Como senza Aebischer e Durosinmi fermati dal Giudice Sportivo

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PISA – Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Dottor Gerardo Mastrandrea, ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimo turno di campionato.

Squalifica di 2 giornate. Rafiu Durosinmi per avere, al 37° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio alla coscia un calciatore della squadra avversaria“.

Squalifica di 1 giornata. Michel Aebischer per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).“.

Nell’elenco dei diffidati, al momento, non è presente alcun tesserato nerazzurro.

Last modified: Marzo 17, 2026
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