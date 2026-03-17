Il Pisa a Como senza Aebischer e Durosinmi fermati dal Giudice Sportivo

PISA – Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Dottor Gerardo Mastrandrea, ha reso note le proprie decisioni in merito all’ultimo turno di campionato.
Squalifica di 2 giornate. Rafiu Durosinmi “per avere, al 37° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio alla coscia un calciatore della squadra avversaria“.
Squalifica di 1 giornata. Michel Aebischer “per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).“.
Nell’elenco dei diffidati, al momento, non è presente alcun tesserato nerazzurro.Last modified: Marzo 17, 2026