Peccioli Gravel Clinic, successo per la prima edizione: tre giorni tra sport, turismo e scoperta del territorio

Written by Redazione• 11:02 am• Peccioli, Eventi/Spettacolo, Sport

PECCIOLI – Si è conclusa con entusiasmo la prima edizione della Peccioli Gravel Clinic, il nuovo format dedicato al ciclismo gravel che dal 30 aprile al 4 maggio ha portato in Valdera trenta partecipanti provenienti da Italia, Svizzera, Olanda, Gran Bretagna, Irlanda e Stati Uniti.

Tre giorni di pedalate sulle strade bianche e tra le colline del territorio, con un’esperienza che ha unito sport, formazione e turismo lento. Un progetto innovativo per il panorama italiano, promosso da ExtraGiro insieme al Comune di Peccioli, Belvedere Spa e alle realtà locali.

Uno degli aspetti più significativi dell’evento è stata l’ampia partecipazione femminile: oltre un terzo dei partecipanti erano donne, segnale di un mondo del cicloturismo sempre più inclusivo e orientato a esperienze di viaggio sostenibili e immersive.

La Clinic non era pensata come competizione, ma come occasione per migliorare tecnica e approccio alla bici gravel attraverso coaching personalizzato, analisi video, uscite guidate e momenti di confronto. Un format già diffuso in altri sport e sperimentato per la prima volta in Italia nel ciclismo gravel.

Tra i protagonisti dell’esperienza anche nomi importanti del ciclismo italiano: l’ex professionista Francesco Casagrande, il biomeccanico Fabrizio Pederzoli e lo storico meccanico di Marco Pantani, Luigino Oscar Veneziano.

I partecipanti hanno attraversato le colline della Valdera, visitato il Triangolo Verde e raggiunto in notturna l’Osservatorio Astronomico di Libbiano. Gran finale con la prova speciale “Follow the Boss”, guidata dal campione olimpico Paolo Bettini.

La manifestazione si è chiusa con la consegna degli attestati alla presenza del sindaco di Peccioli Renzo Macelloni e della direttrice di Belvedere Spa Arianna Merlini, suggellando un’iniziativa che punta a diventare un nuovo modello di turismo sportivo ed esperienziale per il territorio.

Last modified: Maggio 9, 2026