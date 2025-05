Pisa accoglie il Giro d’Italia con arte e creatività: al via il “Giro dell’Arte in Borgo”

Written by admin• 5:59 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

PISA – L’attesa per l’arrivo del Giro d’Italia si colora d’arte e creatività con il “Giro dell’Arte in Borgo”, iniziativa promossa da Confesercenti Pisa insieme ai commercianti del centro storico e agli artisti di Arte Arno Studio, con il patrocinio del Comune di Pisa.

Da mercoledì 14 a giovedì 22 maggio 2025, in occasione della tappa a cronometro del 20 maggio, che si concluderà proprio a Pisa, le vie di Borgo Stretto, Largo Ciro Menotti, via San Francesco e piazza del Pozzetto si trasformeranno in una vera e propria galleria a cielo aperto. Le vetrine dei negozi ospiteranno opere d’arte ispirate al ciclismo, tra quadri e sculture realizzati dagli artisti di Arte Arno Studio, per celebrare la passione per le due ruote in modo originale e coinvolgente.

L’obiettivo dell’iniziativa è creare un legame tra commercio locale e arte, valorizzando il territorio attraverso un percorso culturale che accompagni cittadini e turisti verso uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno.

“Con il ‘Giro dell’Arte in Borgo’ vogliamo rendere omaggio al ritorno del Giro d’Italia a Pisa – spiegano Fabrizio Di Sabatino, presidente di Confesercenti Pisa, e Gabriele Lo Cicero, coordinatore sindacale –. Un evento che non solo celebra lo sport, ma offre l’occasione di mettere in rete le energie creative, culturali e commerciali della città. Le vetrine artistiche saranno un modo per riscoprire Borgo Stretto sotto una nuova luce, anche durante lo shopping”.

L’inaugurazione è fissata per mercoledì 14 maggio, con la possibilità di vedere in anteprima le opere esposte lungo il percorso urbano.

Negozi aderenti: Antonia Nicoletti, Bardelli Gioielleria, B&B Maison, Borgo 22, Carta e Cartone, Di Sabatino, Emporio Armani, Fantoccino, Farmacia Bottari, Il Borgo, Lavarini, Libreria Ghibellina, New Fashion Gate, Ottica Mori, Paola Intimo, Rossi Francesco.

Artisti partecipanti: Emanuela Del Vicario, Silvia Nencioni, Ilenia Rosati, Enrico Serraglini, John Wright, Africano Paffi, Marta Grossi, Gianfranco Pellegrini, Giorgio Fornaca, Stefano Acconci, Sara Baldinotti, Cinzia Martinelli, Paolo Tuzza, Bruno Pollacci, Mara Nencini, Sauro Grilli, Giulia Grossi.

Una manifestazione che unisce arte, sport e territorio, contribuendo a fare del passaggio del Giro a Pisa una vera festa diffusa.

Last modified: Maggio 12, 2025