Sostenibilità ambientale e cucina consapevole: all’IPSAR Matteotti un incontro con studenti, istituzioni e Geofor

Written by admin• 5:59 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Educazione ambientale, sostenibilità e alimentazione responsabile: sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi all’IPSAR Giacomo Matteotti di Pisa, organizzato con il patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Geofor. All’iniziativa ha partecipato l’assessore comunale alle politiche ambientali e della sostenibilità, Giulia Gambini, accolta dal dirigente scolastico Salvatore Caruso.

«Eventi come questo – ha dichiarato l’assessore Gambini – sono fondamentali perché la tutela dell’ambiente non può prescindere da un coinvolgimento diretto e consapevole dei cittadini, a partire dai più giovani. Anche piccoli gesti quotidiani, come una corretta raccolta differenziata, fanno la differenza. Per questo la nostra amministrazione promuove progetti di educazione ambientale nelle scuole: sensibilizzare le nuove generazioni significa investire sul futuro del pianeta».

Un messaggio condiviso anche dal dirigente scolastico Caruso: «Siamo convinti che la consapevolezza ambientale debba nascere tra i banchi di scuola. I nostri studenti saranno i cittadini e i professionisti del domani: dare loro strumenti e conoscenze per vivere in modo più sostenibile è parte del nostro compito educativo».

All’incontro hanno preso parte anche Anna Brittelli e Gennaro Novelli, membri della Commissione Ambiente dell’istituto, i docenti Laura Dalle Cort e Giacomo Di Lillo, oltre all’amministratore delegato di Geofor Paolo Vannozzi.

A margine dell’evento, gli studenti saranno coinvolti in una serie di attività concrete: visite agli impianti di trattamento dei rifiuti, iniziative di educazione civica dedicate alla tutela del territorio e alla pulizia delle spiagge.

L’incontro ha lasciato il segno anche nei ragazzi, che hanno condiviso alcune riflessioni. G.F. della II D ha scritto: «Abbiamo capito quanto sia importante rispettare l’ambiente per il nostro futuro. Grazie agli esperti abbiamo imparato molto su riciclo, alimentazione sostenibile e raccolta differenziata».

Anche I.B. della stessa classe ha apprezzato l’iniziativa: «L’incontro è stato chiaro, coinvolgente e ci ha fatto capire quanto sia importante una dieta sostenibile. Speriamo che ci siano altri momenti come questo per continuare a imparare e crescere con consapevolezza».

Un segnale chiaro di quanto l’educazione alla sostenibilità sia oggi più che mai centrale nella formazione delle nuove generazioni.

Last modified: Maggio 12, 2025