Giovanni Stroppa: “Complimenti ad Inzaghi per la promozione, ma verremo a Pisa per conquistare i tre punti”

PISA – Il tecnico grigiorosso Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Cremonese, gara valida per il recupero della 34ª giornata di Serie BKT in programma martedì 13 maggio alle 20.30. Ecco le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal sito ufficiale della Us Cremonese.

Mister, forse è la prima volta che si trova ad affrontare una gara con così tante defezioni. Come gestirà la formazione?

“Vedremo, una volta conclusa la rifinitura cercheremo di capire chi possiamo recuperare per domani, al di là degli squalificati che conoscete già”.

Il Pisa chiuderà il campionato in casa, dopo aver festeggiato la promozione lo scorso weekend. Che partita si aspetta?

“Ok il clima di festa, ma sarà una partita vera. Ho visto la partita contro il Sudtirol, si esprimono con ancora più libertà mentale mostrando la loro forza. Voglio fare i complimenti ad Inzaghi per la promozione, egli ha fatto qualcosa di impressionante. Sia loro che il Sassuolo di Grosso hanno fatto un campionato da sé sin dalla prima giornata. Complimenti a loro perché hanno fatto un campionato straordinario”.

La Cremonese è ancora matematicamente in corsa per il terzo posto. Crede che sia ancora possibile?

“Non dipende da noi, andremo a Pisa per fare ciò di cui siamo capaci e cercando di conquistare i tre punti. Vedremo, sicuramente la squadra è in salute e l’ha mostrato, vogliamo dare continuità in questa partita e poi penseremo a recuperare. Darò due giorni di riposo dopo i quali inizierà una settimana tipo che ci porterà ai playoff indipendentemente dalla posizione in classifica”.

Considerate le assenze di Nasti e Johnsen, è possibile che Gabbiani venga convocato?

“Sicuramente qualche ragazzo della Primavera ci sarà. Potrebbe essere una possibilità, un premio non solo al ragazzo ma al settore giovanile che ha fatto un ottimo lavoro. Vedremo cosa ci riserverà la partita e quali soluzioni adotteremo”.

Contro lo Spezia la Cremonese si è rivelata aggressiva, soprattutto quando aveva il possesso del pallone, sapendo aspettare il momento giusto…

“Nel post partita ho parlato di spessore tecnico e maturità nell’affrontare una partita davvero difficile, soprattutto sotto aspetti che non dipendevano dalle due squadre in campo. Sicuramente c’è una consapevolezza importante, ma serve migliorare ancora. Abbiamo fatto abbastanza bene, dimostrando tante belle cose”.

Teme che la designazione di arbitri con poca esperienza ai playoff possa incidere?

“Si alza l’asticella, quindi ci sarà sicuramente gente all’altezza della posta in gioco: non mi sono mai posto problemi da questo punto di vista né guardato chi arbitra, ho il massimo rispetto per tutti. Chiaramente, considerando le partite e le piazze in cui si giocheranno, serviranno uomini all’altezza”.

Domani Vazquez rientrerà dalla squalifica. Come sta? E come ha vissuto la lunga assenza per squalifica?

“Sicuramente lo vedrete in campo. Ha fatto due mesi di preparazione fisica, è sereno e motivato. È sempre stato molto attento allo sviluppo degli allenamenti e rappresenta una freccia in più per il nostro arco”.

Se Collocolo e Zanimacchia non dovessero farcela, rischierebbe Barbieri dal 1′ nonostante la diffida?

“Barbieri non lo voglio rischiare, per gli altri due dovremo valutare al termine della rifinitura chi ci sarà e chi no”.

Il calcio moderno sembra molto improntato al gioco offensivo, e la Cremonese delle ultime due stagioni ne è un esempio…

“Credo che mi conosceste già prima che arrivassi, i numeri parlavano per me e lo fanno anche da quando sono qui. Si cerca sempre di vincere, io ho un modo specifico di pensare il calcio e credo che nella mia esperienza a Cremona ci sia sempre stata un’identità precisa”.

Prima della conferenza Guerra ha scherzato dicendo che erano anni che aspettava l’esordio in panchina dopo anni da vice…

“Esatto, anche perché non è mio costume venire allontanato (sorride, ndr)… Anche rivedendo le immagini non ho fatto nulla, se non evidenziare che il guardalinee aveva segnalato l’opposto. È andata così, daremo modo a Guerra di mostrare di che pasta è fatto”.

