Pisa a “Forza 4” contro il Fiorenzuola. Altro poker nerazzurro a Rovetta. Doppio Sibilli, Moreo ancora a segno

ROVETTA – Il Pisa di Aquilani è a Forza 4. Dopo il poker alla Pro Sesto altre quattro reti al Fiorenzuola nell’ultimo test nel ritiro di Rovetta per la truppa nerazzurra al “Marinoni”.

La sfida con gli emiliani, di fatto, chiude questa fase precampionato dei nerazzurri che venerdì 28 luglio sosteranno l’ultimo allenamento a Rovetta e nel pomeriggio lasceranno l’Hotel Milano per rientrare a Pisa in serata.



Per lo staff tecnico è stata l’occasione giusta per testare la condizione della squadra dopo quindici giorni di duro lavoro sul campo; il match è terminato sul punteggio di 4-0 in favore dei nerazzurri.

Questo il tabellino:

PISA. Livieri (45′ Nicolas), Barbieri (45′ Nagy), Beruatto (55′ Jureskin), Caracciolo (55′ Leverbe), Hermannsson (45′ Rus), Ionita (45′ Mastinu), Arena (45′ Tramoni L.), Marin (68′ Piccinini), Moreo (55′ Torregrossa), Sibilli (61′ Masucci), Tramoni M. (61′ Seck). A disposizione. Loria, Canestrelli, Bocs, Zuelli, Barba, Biagini, Trdan, Raychev, Dubickas, Coppola, Sapola, Tourè. Allenatore Aquilani.

FIORENZUOLA. Sorzi (68′ Guadagno), Omoregbe (45′ Gonzi), Di Quinzio, Stronati (79′ Kenzin), Silvestri (45′ Oddi), Gentile, Beretta (59′ Morello), Nelli (45′ Di Gesù), Sussi, Bondioli (68′ Coghetto), Alberti (68′ Anelli). A disposizione. Nucci, Giallombardo, Coghetto, Pirola, Torri, Ramponi. Allenatore Bonatti.

Arbitro. Marco Vicardi di Lovere. Assistenti. Bettani-Tinelli

Reti. 26′ e 60’ Sibilli, 38′ Moreo, 80′ Masucci.

Last modified: Luglio 27, 2023