Scritto da admin• 8:11 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – In via Aurelia Sud la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa é intervenuta intorno alle 16 di giovedì 27 luglio per il segnalato dissesto di un cavalcavia stradale in zona Mortellini a Coltano.



É stata operata una messa in sicurezza temporanea, che ha richiesto la chiusura della viabilità. È chiusa attualmente l’Aurelia non é possibile transitarvi né sopra né sotto il cavalcavia.



Sono in corso approfondimenti da parte degli Enti preposti alla gestione dell’infrastruttura.

Last modified: Luglio 27, 2023