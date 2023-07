Mercato di Cascina: rinviato il tavolo di concertazione

Scritto da Antonio Tognoli• 11:17 pm• Cascina, Notizie di attualità cascina, Tutti

CASCINA – La querelle tra le associazioni di categoria Confcommercio Pisa e Confesercenti Toscana ha portato al blocco del tavolo di concertazione per la riorganizzazione del mercato di Cascina.



Rinvio delle trattative a settembre, dunque, stante la richiesta da parte dei rappresentanti di Confcommercio di vedere una documentazione formale che attesti la presenza di Claudio Del Sarto e Mirco Sbrolli in rappresentanza di Confesercenti.

Una soluzione sembrava infatti alle porte, anche perché più semplice da raggiungere rispetto al nuovo disegno di Navacchio che ha richiesto anni di concertazione. “La riorganizzazione del mercato di Cascina è necessaria – ha detto l’assessora al commercio Bice Del Giudice, promotrice del tavolo di concertazione –, anche se non urgente come lo era per Navacchio, proprio per evitare che si arrivi poi a punti di criticità tali da dover comportare sforzi maggiori per ridisegnare completamente un plateatico che invece oggi può esser rafforzato con piccoli interventi di miglioria”.

Una soluzione di cui se ne riparlerà al prossimo tavolo, probabilmente a settembre. “La discussione relativa alla riorganizzazione del mercato di Cascina – ha concluso l’assessora Del Giudice –, avviata dall’amministrazione comunale subito dopo quella del mercato di Navacchio, stava procedendo in maniera piuttosto spedita, grazie all’impegno profuso dagli uffici del Comune e con la fattiva collaborazione della polizia municipale. Dispiace che sia proprio una associazione di categoria, che dovrebbe essere quella maggiormente interessata alla tutela del lavoro degli operatori economici ambulanti, a portare a un rallentamento dei lavori per questioni a nostro parere infondate”.

Last modified: Luglio 28, 2023