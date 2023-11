Pini potati drasticamente sull’Aurelia: dieci verranno abbattuti

Scritto da admin• 11:39 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Potatura dei pini scorretta sull’Aurelia: dopo la segnalazione delle associazioni ambientaliste l’ufficio forestale dell’Ente Parco e le Guardie del Parco nei giorni scorsi sono intervenute nel tratto inserito nel Parco, più precisamente al confine tra le Tenute di Tombolo e Coltano, dall’area dei Mortellini fino a Stagno.



Subito i lavori sono stati fermati, è stato effettuato un sopralluogo con la ditta incaricata da Anas e sono state date le indicazioni e le prescrizioni per l’intervento che oggi, come verificato da un ulteriore sopralluogo, si sta svolgendo correttamente. Dalle perizie agronomiche sono risultati pericolanti 10 pini che saranno abbattuti per garantire la sicurezza. Siccome secondo le attuali normative nuovi alberi non possono essere piantati vicini alla strada, sono in corso interlocuzioni dell’Ente con Anas per fare in modo di recuperare questo patrimonio arboreo con impianti di altre specie compatibili con le essenze storicamente presenti nella zona, posizionati ad una corretta distanza. Non è invece nell’area Parco l’altro tratto di Aurelia interessato dalle potature, quello dall’incrocio con il Viale delle Cascine fino al fiume Morto.

Last modified: Novembre 15, 2023