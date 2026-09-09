“Piazze in Scena – Vivi Piazza Dante”: dal 12 settembre al 31 ottobre otto appuntamenti tra musica, teatro, spettacoli, iniziative per bambini e famiglie

Written by Redazione• 6:49 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Una piazza da vivere di giorno e di notte, attraverso musica, spettacoli, intrattenimento e iniziative pensate per pubblici diversi. È questo l’obiettivo di “Piazze in Scena: Vivi Piazza Dante”, la nuova rassegna che dal 12 settembre al 31 ottobre 2026 animerà Piazza Dante Alighieri a Pisa con un calendario di otto appuntamenti.

Quasi due mesi di eventi per sette fine settimana che vanno dagli ultimi giorni dell’estate fino al 31 ottobre. Un ricco cartellone organizzato da Confcommercio Pisa insieme alle attività commerciali della piazza, Le Parisien e L’Angolo di Beso, in collaborazione con Arti Pendenti ed Earl Club, con il patrocinio del Comune di Pisa e con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa.

“Siamo orgogliosi di organizzare Vivi Piazza Dante in quella che è sicuramente una delle piazze più belle di Pisa, con eventi a 360° che spaziano dalla musica agli artisti di strada, ci aspettiamo che la comunità risponda presente” spiega l’imprenditrice Rosanna Soro, titolare di Le Parisien e L’Angolo di Beso.

“Ringraziamo tutti i commercianti che si sono messi in gioco per questa nuovissima iniziativa, è il metodo giusto per contribuire alla valorizzazione della città. La rassegna nasce proprio con l’obiettivo di animare e valorizzare Piazza Dante e le aree limitrofe del centro storico, trasformandole in uno spazio di aggregazione, incontro e partecipazione” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

“Pisa può vantare piazze straordinarie che stiamo coinvolgendo sempre più nei nostri progetti di promozione turistica. Le piazze sono il cuore pulsante e l’elemento identitario delle nostre città, ovvero spazi sociali, economici e culturali fondamentali che grazie a iniziative come questa dove sono protagoniste le attività commerciali assumono un valore importantissimo” le parole dell’assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

Evidenzia la volontà dei commercianti di “esaltare la piazza e valorizzare le attività grazie a iniziative pensate per un pubblico diversificato” la presidente Confcommercio Pisa Centro Francesca Bufalini, mentre la presidente Fipe Confcommercio Pisa Daniele Petraglia sottolinea l’importanza di “portare arte, cultura e spettacolo in questa splendida piazza, dove è particolarmente importante il coinvolgimento delle famiglie anche grazie ad eventi mattinieri e pomeridiani che significano una vera accoglienza per tutti”.

“Con la rassegna “Piazze in Scena: Vivi Piazza Dante” accendiamo i riflettori su uno dei luoghi simbolo del centro storico pisano, trasformandolo per nove appuntamenti autunnali in un palcoscenico vivo e aperto a tutti. Questa iniziativa, nata dalla stretta collaborazione con i commercianti della piazza, risponde a una precisa visione: unire la riqualificazione urbana e la coesione sociale all’animazione culturale del territorio. Offrendo un programma variegato che coinvolge famiglie, cittadini e la grande comunità universitaria, creiamo le condizioni concrete per generare un indotto virtuoso a sostegno del nostro tessuto economico e dei pubblici esercizi locali” dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione la referente pubblici esercizi Confcommercio Pisa Elisabetta Pasquinucci, Matteo Ceragioli di Ristoro Caffetteria Dantesca, Stefano Rossini dell’Osteria Rossini, Marco Luigi Gabbriellini di Havana Lounge Cafè, l’ingegner Giovanni Volterrani e Giovanna Fiori di Arti Pendenti.

Un progetto che punta a coinvolgere famiglie, bambini, residenti, studenti e la numerosa comunità universitaria che vive quotidianamente il centro cittadino.

Il programma è stato costruito per offrire una proposta ampia e trasversale, capace di alternare musica, teatro, spettacoli di strada, attività per bambini, momenti dedicati agli studenti, iniziative a tema e occasioni di intrattenimento, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di incontro e socialità in una delle piazze simbolo di Pisa e della sua vita universitaria e, allo stesso tempo, sostenere il tessuto commerciale del centro storico, generando un maggiore afflusso verso pubblici esercizi e attività della zona.

Il calendario si apre sabato 12 settembre con l’inaugurazione della rassegna, accompagnata da uno spettacolo musicale con Wally Dj che darà ufficialmente il via a “Piazze in Scena”.

Si prosegue il 19 settembre con lo Spettacolo musicale Pleasure Session di Maurizio De Gennaro, Giacomo Laureti e Pietro Borsò. Particolarmente ricco sarà l’appuntamento di sabato 3 ottobre, con “Arte in Piazza”, una giornata dedicata soprattutto a bambini e famiglie. Dalle 16 alle 19.15 sono previsti laboratori di circo per bambini, seguiti da spettacoli di cabaret e giocoleria, uno spettacolo di clown con bolle di sapone con animazione a cura del Laboratorio di Bolle Cicoria, baby dance e lo spettacolo di puppets Gli Scrigni Magici. La giornata sarà accompagnata dalla musica di Cinzia Facenzi, per trasformare la piazza in un vero spazio di festa e animazione.

Sabato 11 ottobre sarà la volta di “Viviamo la mattina”, con Earl Club, uno spettacolo musicale diurno pensato per portare l’animazione anche nelle prime ore della giornata.

Il 17 ottobre andrà in scena il fantastico quiz show a premi “Il Cervellone” che vedrà come conduttore Marcello Pastore, mentre il 23 ottobre Piazza Dante ospiterà la “Birra Fest”, con lo spettacolo musicale dei Tundra Live.

Il 24 ottobre sarà protagonista la musica con una serata di intrattenimento e karaoke aperta a chi vorrà mettersi alla prova e cantare insieme con Gianfranco Dj.

La rassegna si concluderà il 31 ottobre con un appuntamento dedicato alla notte più mostruosa dell’anno: l’“Halloween Party”, con spettacoli di clown, bolle di sapone e uno spettacolo musicale di chiusura.

Con otto appuntamenti nell’arco di sette settimane, “Piazze in Scena: Vivi Piazza Dante” si propone come un nuovo appuntamento dell’autunno pisano: un progetto che mette al centro la piazza, le persone e la voglia di stare insieme.

Il programma di “Piazze in Scena – Vivi Piazza Dante”

12 settembre – Inaugurazione della rassegna: spettacolo musicalecon Wally Dj

19 settembre – Spettacolo musicale Pleasure Session di Maurizio De Gennaro, Giacomo Laureti e Pietro Borsò

3 ottobre – Arte in Piazza: laboratori di circo per bambini (16-19.15), cabaret e giocoleria, clown e bolle di sapone, baby dance, spettacolo di puppets Scrigni Magici e musica di Cinza Facenzi.

11 ottobre – Viviamo la mattina: spettacolo musicale diurnoa cura di Earl Club

17 ottobre – Quiz Show Il Cervellone

23 ottobre – Birra Fest: spettacolo musicale con i Tundra Live

24 ottobre – Spettacolo musicale, intrattenimento e karaoke con Gianfranco Dj

31 ottobre – Halloween Party: spettacoli di clown, bolle di sapone e spettacolo musicale di chiusura con Plastic in consolle.

Last modified: Settembre 9, 2026