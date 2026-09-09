Calcio a 5. Cus Pisa: al via una stagione che promette di far sognare in grande!

Written by Redazione• 6:59 am• Pisa, Sport

PISA – Dopo l’ottima seconda parte dello scorso anno, che ha portato i gialloblu a tre punti dalla zona playoff, il Cus Pisa si appresta ad affrontare il prossimo campionato di C1 con l’intenzione di essere non solo una mina vagante, bensì una delle compagini più temute della stagione.

L’obiettivo è quello di terminare l’annata nella parte nobile della classifica e di togliersi più soddisfazioni. Il nuovo allenatore sarà Mister Mario Piludu: per lui già un’esperienza biennale sulla panchina del Cus Pisa, quando la squadra ancora si trovava in serie B, a cui si vanno a sommare più stagioni alla guida delle giovanili gialloblu, con ottimi risultati e trofei importanti messi in bacheca.

Il mister sarà coadiuvato da Luca Fedi, già allenatore dell’Under19, che ricoprirà il ruolo di vice allenatore, e da Lorenzo Bruni, responsabile del settore giovanile e preparatore dei portieri. Mario e il suo staff potranno contare sullo zoccolo duro della squadra che lo scorso anno ha raggiunto la sesta posizione in classifica: vengono infatti riconfermati i portieri Filippo Barbensi e Pietro Palagi, così come i giocatori Manuel Bartoli, Fabrizio e Gabriele Camero, Alessandro Macri, Andrea Nannicini, Simone Raddi e Filippo Falleni. Promossi in pianta stabile dalle giovanili sono Elia Ballini, Emanuele Gherardi, Giacomo Agnelli, Tommaso Cela, Matteo Colombaioni e Yuriy Molnar. Se però la società ha ritenuto un giusto segnale riconfermare il gruppo che nel girone di ritorno dello scorso anno ha sportivamente mietuto più vittime, le nuove aggiunte sono di tutto spessore: il difensore Guido Pipeschi, l’esterno Tommaso Taglioli, il laterale difensivo Alberto Pellegrini e il giovane pivot Mattia Stefanini.

A questa rosa, già molto competitiva, si potranno aggiungere nel corso della stagione più reclute che militano in quello che è da considerarsi a tutti gli effetti il settore giovanile di Futsal/Calcio a 5 più importante della provincia: come già era accaduto lo scorso anno, il Cus Pisa intende infatti continuare quel processo di crescita che porterà i giovani dell’Under21 e dell’Under19 a cimentarsi con i più grandi e dare una mano alla squadra a raggiungere obiettivi più che importanti.

Il Cus Pisa si prepara a vivere la stagione con entusiasmo, pronto a combattere ogni partita con grinta, e la volontà di fare un campionato importante… e chissà che quest’anno i sogni non diventino realtà!

Last modified: Settembre 9, 2026