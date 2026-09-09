La pizza di “Zio Tony” in lizza per il titolo di campionessa italiana nella “Pizza Bit Competition”

Written by Redazione• 6:46 am• Calci, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CALCI – Sarà una pizza “made in Calci” a contendersi il titolo di campionessa italiana nella finale della Pizza Bit Competition. Antonio Del Galdo, titolare e anima della Pizzeria Zio Tony di Calci, rappresenterà la Toscana nell’ultimo atto della competizione nazionale che andrà in scena sabato 12 settembre a Gragnano Trebbianese, in provincia di Piacenza.

La sua margherita con pomodorino ciliegino, Grana Padano Dop grattugiato direttamente in cottura e basilico fresco aggiunto in uscita ha fatto il pieno di voti nel percorso che ha portato Del Galdo dalle semifinali disputate a Follonica fino alla finalissima, dove affronterà altri otto pizzaioli provenienti da tutta Italia.

Antonio Del Galdo è presidente del direttivo Confcommercio di Calci e del Centro Commerciale Naturale di Calci e nel 2021 ha inaugurato la Pizzeria Zio Tony in via Roma, nel cuore del paese, diventando ben presto un punto di riferimento per tutti gli amanti della pizza in Valgraziosa e non solo.

“Sicuramente una esperienza bellissima che fa parte del mio percorso di crescita professionale, a prescindere dal risultato sarà un altro motivo per mettermi alla prova e soprattutto per fare conoscere sia la pizzeria che il nostro bellissimo territorio” le parole di Antonio Del Galdo.

“Rivolgiamo ad Antonio Del Galdo le nostre più sincere congratulazioni per questo straordinario risultato” i complimenti del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Rappresentare la Toscana alla finale della Pizza Bit Competition è un traguardo prestigioso, che premia non soltanto la sua professionalità e la sua passione, ma anche la qualità e l’eccellenza che i nostri imprenditori sono in grado di esprimere. Ad Antonio va quindi il nostro più grande in bocca al lupo per la finalissima di sabato. Siamo certi che porterà in alto insieme alla sua pizza, anche il nome di Calci, della provincia di Pisa e della Toscana. Per Confcommercio Pisa è motivo di particolare soddisfazione vedere un nostro associato e dirigente, raggiungere un palcoscenico così importante. A prescindere dal risultato è già una vittoria per Antonio, per la sua attività e per il territorio”.

Last modified: Settembre 9, 2026