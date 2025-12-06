Piazzale della Gabella. Uniti per Calci: “La solita politica dell’apparenza. Inaugurato prima ancora di essere completato” 

Written by admin• 12:14 pm• Calci, Politica

CALCI – Nell’ultimo Consiglio Comunale il consigliere di Uniti per Calci, David Buselli, ha presentato un’interrogazione sull’intervento di riqualificazione del piazzale della Gabella, inaugurato il 14 novembre come Piazzale del Carnevale dei Ragazzi.

I motivi dell’interrogazione sono diversi, spiega Buselli: “E’ stata fatta un’inaugurazione, con fascia tricolore e presenza dell’ex sindaco e di tutta la giunta, che avrebbe dovuto certificare la chiusura definitiva dei lavori. Eppure cio’ che abbiamo osservato durante i nostri sopralluoghi racconta una realtà molto diversa. Nonostante l’opera sia stata “consegnata al pubblico”, l’illuminazione è ancora mancante, e solo in aula l’assessore Valentina Marras ha ammesso che l’allaccio non è ancora stato eseguito. Una contraddizione evidente per un’opera che l’Amministrazione ha già celebrato come compiuta. Così come resta irrisolta la questione della videosorveglianza: presente nella documentazione preliminare ma scomparsa nella realizzazione.

In Consiglio non è arrivata una spiegazione chiara né sul perché non sia stata installata, né sul perché oggi venga liquidata come “non compresa”. Anche la sistemazione del verde lascia perplessità: basta guardare gli alberi piegati dal vento degli ultimi giorni per intuire che qualcosa non è stato fatto nel modo migliore. Intanto camion e mezzi pesanti continuano a sostare quotidianamente davanti allo STOP, con potenziali rischi per la viabilità e assenza di controlli o valutazioni da parte del Comune. Perfino il cartello con la nuova denominazione, annunciata da mesi, non è ancora stato posizionato dopo quasi un mese dall’inaugurazione: un fatto rappresentativo della distanza fra ciò che questa amministrazione dice e ciò che realmente conclude. E mentre tutto questo accade, le indagini diagnostiche previste nel capitolato risultano ancora “in corso di valutazione”, senza una data di chiusura né un resoconto degli esiti: nonostante l’opera sia già stata ufficialmente presentata come terminata.”

Per queste ragioni il Consigliere Buselli ha espresso insoddisfazione per le risposte ricevute, e conclude sottolineando: “ancora una volta abbiamo assistito a una risposta da parte dell’amministrazione che lascia più ombre che certezze. Un intervento da oltre 80.000 euro inaugurato prima di essere completato conferma, ancora una volta, come ciò che interessa a questa amministrazione sia semplicemente apparire. Noi di Uniti per Calci continueremo a vigilare, a pretendere trasparenza, responsabilità e rispetto per ogni euro investito sul territorio, perché i soldi spesi sono pubblici e i cittadini hanno diritto a sapere cosa è stato fatto, cosa manca e quando questo piazzale potrà essere dichiarato finalmente e veramente ultimato.”

Last modified: Dicembre 6, 2025