Terminata la riqualificazione di Largo Cocco Griffi. Lavori ultimati anche nel quartiere, davanti alle scuole Filzi

Pisa, Attualità

Sindaco Conti: “Stiamo portando a termine un intervento storico per la città di Pisa”

PISA – Entrano nell’ultima fase i lavori di riqualificazione del percorso turistico che collega il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina a piazza Manin.

Sabato 6 dicembre il sindaco Michele Conti ha verificato l’andamento dei lavori nel corso di un sopralluogo nelle aree appena terminate e in quelle che sono ancora cantiere. L’intervento, che rientra nell’ambito del programma PINQUA finanziato con fondi PNRR per l’importo complessivo di 5,8 milioni di euro (di cui 2,1 milioni finanziati con fondi PNRR, 210mila con Fondi Opere Indifferibili e 3,5 milioni, di risorse del Comune di Pisa) interessa l’intero percorso turistico che passa da via San Jacopo, via Fedi, via Leonardo da Vinci, via Contessa Matilde, largo Cocco Griffi, via Cammeo, piazza Manin e si concentra sulla valorizzazione dell’area monumentale adiacente a piazza dei Miracoli.

“Stiamo portando a termine un intervento storico per la città di Pisa – spiega il sindaco Michele Conti – in grado finalmente di colmare una lacuna e una situazione di inadeguatezza che da decenni caratterizzava la porta di accesso più importante al patrimonio Unesco della nostra città. Dopo il tratto di via Contessa Matilde, sono terminati in questi giorni anche i lavori di riqualificazione in Largo Cocco Griffi: uno spazio completamente rinnovato con nuove pavimentazioni in pietra, illuminazione moderna, alberature, arredi urbani e nuovi banchi del mercato turistico, finalmente ordinati e inseriti in un contesto decoroso e accogliente, che valorizza la vista delle mura storiche e crea coerenza con il valore monumentale della Piazza dei Miracoli“.

“È un passo importante del grande progetto PNRR che riqualifica l’intero percorso turistico – prosegue il Sindaco – a cui si aggiunge anche la fine dei lavori per la parte dell’intervento che si spinge dentro il quartiere di Porta a Lucca, in via Leonardo da Vinci, arrivando allo spazio di fronte alle scuole Filzi. Anche qui sono terminati i lavori che hanno realizzato il nuovo percorso pedonale alberato, la pista ciclabile e la piazza davanti alle scuole, con nuove alberature e illuminazione, a cui presto aggiungeremo le panchine. Uno spazio completamente pedonalizzato a servizio dei bambini, delle famiglie e del quartiere, che beneficerà dell’intera opera di riqualificazione con installazione complessiva di oltre 80 nuove alberature.“

“Dopo la fine dei lavori attualmente in corso in via Cammeo nel tratto lungo le mura storiche, che riguardano sottoservizi e ripavimentazione – conclude Conti – nelle prossime settimane il cantiere si sposterà in piazza Manin, dove l’ingresso dalla Porta Nuova verrà ridisegnato, lasciando la chiara visibilità dei tre archi che si aprono nelle mura storiche e piazza Manin avrà finalmente la configurazione di una piazza degna di introdurre all’ingresso monumentale di piazza dei Miracoli. Contemporaneamente a piazza Manin, verrà terminato anche l’ultimo tratto di riqualificazione in via Fedi e via San Jacopo fino al parcheggio scambiatore. Stiamo rispettando il cronoprogramma con l’obiettivo di chiudere tutti i lavori entro la primavera del 2026 e riconsegnare alla città un’area che da decenni aspettava un intervento come questo di completa riqualificazione, per restituire al decoro che merita l’accesso a uno dei siti monumentali più visitati del mondo che accoglie ogni anno migliaia di turisti.“

La riqualificazione del mercato turistico

La riqualificazione dell’area del mercato turistico è stata progettata in attuazione agli obiettivi prefissati nel Piano di Gestione Unesco, approvato nel 2021, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per il mantenimento del sito nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità. Contestualmente al piano di riqualificazione delle aree intorno alla Piazza, nel Piano è prevista la riorganizzazione tutte le attività commerciali, in modo da valorizzare il sito come complesso monumentale unitario.

È infatti in prossimità delle mura storiche e del complesso monumentale di Piazza dei Miracoli, che si concentrano importanti interventi di riorganizzazione degli spazi e ridisegno delle pavimentazioni, con introduzione di 39 alberi e nuova illuminazione, oltre al completo rifacimento delle bancarelle commerciali, realizzate su specifico disegno, posizionate lungo i percorsi nel rispetto del piano del commercio approvato dall’Amministrazione Comunale.

Il progetto realizza partendo da largo Cocco Griffi una lunga fascia centrale di pavimentazione in pietra arenaria grigia che continua su tutta via Cammeo a spina di pesce fino a tutta piazza Manin, mentre ai lati, sia in prossimità degli edifici esistenti sia in prossimità delle mura, sono previste due ampie zone pavimentate a calcestruzzo architettonico di color sabbia. Sul perimetro delle mura in prossimità del cimitero ebraico, è stata mantenuta una fascia a prato. Al centro di Piazza Manin si prevede la realizzazione di un’area pavimentata ancora in pietra grigia, quale spazio polivalente e simbolico posto all’ingresso di Porta Nuova con le caratteristiche tre aperture ad arco che fanno da sfondo alla piazza. Lo spazio sarà corredato da panchine lineari doppie, illuminate alla base da un nastro led posto raso terra, in modo da creare un luogo simbolico di fronte al complesso monumentale di Piazza dei Miracoli.

Per gli elementi di arredo urbano si prevedono per la zona Largo Cocco Griffi – Piazza Manin sedute circolari oltre ad un numero considerevole di sedute lineari, realizzate in materiale ecologico e resistente di colore bianco, così da consentire a tutti, residenti e turisti, la sosta e la socializzazione. Verranno installati infine cestini portarifiuti, oltre ai pannelli-totem informativi in prossimità delle porte di ingresso all’area monumentale.

I nuovi banchi commerciali

Ai lati del camminamento si collocano i nuovi arredi per il commercio disposti a distanza di circa 6,5 metri l’uno dall’altro, secondo il progetto approvato dalla Soprintendenza di Pisa: box completamente apribile, realizzato con finitura esterna tipo corten, rinnovato completamente nell’immagine che saranno posizionati, alternati ai filari di alberature. Tra Piazza Manin e Largo Cocco Griffi trovano collocazione anche un chiosco per informazioni turistiche. La realizzazione dei nuovi banchi commerciali è stata oggetto di finanziamento ulteriore, che non rientra all’interno del progetto Pinqua. L’Amministrazione Comunale ha infatti concluso, con procedura di accordo quadro del valore complessivo di 3 milioni, la fornitura e posa in opera dei nuovi banchi commerciali, che vengono installati secondo un cronoprogramma che segue a stati di avanzamento le diverse fasi di esecuzione dei lavori. La collocazione dei banchi commerciali è quella prevista dal nuovo Piano del Commercio su aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale 2022. Le bancarelle saranno dislocate nelle seguenti aree: via Contessa Matilde, Largo Cocco Griffi, Piazzetta c. Salomone, Piazza Manin, parcheggio pubblico su via Cammeo, via Cardinale Maffi, oltre al parcheggio scambiatore di via Pietrasantina.

Il progetto di riqualificazione del percorso turistico

Il percorso turistico che parte dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, nel primo tratto, lungo via San Iacopo, conferma e valorizza la pavimentazione esistente in calcestruzzo architettonico grigio, attraverso un duplice intervento che prevede l’inserimento di un filare di nuove 16 alberature di acero e un allargamento del marciapiede e della carreggiata stradale. Alla fine del percorso su via del Marmigliaio, si prevede inoltre il collocamento dei due attraversamenti con strisce pedonali e ciclabili con relative rampe per il superamento delle barriere architettoniche, oltre all’individuazione dei percorsi Loges per le persone non vedenti; sul lato opposto in vicinanza dell’area ferroviaria, verranno realizzate due nuove aree di sosta, prima e dopo il passaggio a livello, una dotata di due panchine e alberature (due lecci), e, la seconda, caratterizzata da allargamento del marciapiede così da ampliare l’aerea pedonale, con posizionamento di panchina e fontanella. Il percorso prosegue da una parte mantenendo l’attuale pista ciclabile in asfalto lungo la ferrovia, sull’altro lato invece prevedendo l’allargamento del marciapiede, oltre ad una nuova pavimentazione in calcestruzzo architettonico color sabbia e relative rampe carrabili e pedonali. Anche in questo caso lungo il marciapiede viene collocato un filare composto da 16 aceri, così da prevedere un camminamento ombreggiato.

È sull’area centrale di via Leonardo da Vinci che il progetto ottimizza spazi e percorsi, prevedendo una serie di interventi di riqualificazione urbana, l’organizzazione e realizzazione di una nuova configurazione viabilistica che alterna parallelamente un marciapiede pedonale, una nuova viabilità carrabile riservata esclusivamente ai residenti, una pista ciclabile e un marciapiede pedonale in prossimità del complesso universitario dotato di aiuole e nuove alberature; la realizzazione di una piazza pubblica di forma rettangolare pavimentata in pietra arenaria grigia e caratterizzata da una serie di sedute disposte sui lati lunghi che delimitano lo spazio centrale polivalente, oltre un sistema diffuso di spazi pavimentati alberati, costituiti da 13 querce e 16 platani, aree di sosta e relax con una pavimentazione in calcestruzzo architettonico di color sabbia. Lungo il percorso saranno installate telecamere di sicurezza che andranno a implementare il sistema di videosorveglianza cittadino.

Last modified: Dicembre 6, 2025