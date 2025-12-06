Martedì 9 dicembre incontro pubblico Comune di Cascina e Provincia di Pisa per illustrare le lavorazioni per Via di Corte e le relative modifiche previste per la viabilità

Written by admin• 12:11 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – Martedì 9 dicembre alle ore 18 il Comune di Cascina e la Provincia di Pisa incontreranno i cittadini al Circolo Arci Via di Corte. All’ordine del giorno ci sono infatti gli importanti lavori al manto stradale della provinciale SP31 Cucigliana-Lorenzana che interesseranno la frazione nel mese di gennaio, come annunciato recentemente dal presidente della Provincia, Massimiliano Angori. “Si tratta di un incontro pubblico fondamentale per fare il punto insieme alla Amministrazione Comunale di Cascina e ai cittadini su quelle che saranno le necessarie modifiche alla viabilità concordate per eseguire le lavorazioni“, afferma Angori.

“Nell’occasione saranno presentate anche le caratteristiche dell’intervento che sarà svolto a cura dell’ente provinciale, che ha un impegno finanziario che si aggira intorno agli 800mila euro. Il tratto di Via di Corte divenuto parte integrante della SP 31 è infatti strategico per la mobilità provinciale per i collegamenti tra il Lungomonte pisano a nord, le Colline pisane a sud e la Strada di Grande Comunicazione S.C.G. FI-PI-LI. La strada ad oggi presenta criticità per l’usura del manto stradale aggravate dall’aumento del traffico, dovuto anche alle recenti limitazioni alla circolazione per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte lungo la SP 1 (località La Botte, ndr) “, aggiunge Angori.

“Si tratta di un intervento importante per la mobilità non solo del comune di Cascina”, sottolinea il Sindaco Betti. “Non possiamo che ringraziare la provincia di Pisa per la presa in carico di questa nuova asfaltatura, con lavori di qualità ben diversa da quelli del passato. E il ringraziamento vale anche per questa occasione di confronto coi cittadini. Si tratta di un intervento complesso, che è bene condividere con i residenti“

All’appuntamento parteciperanno, oltre al presidente Angori, il sindaco Michelangelo Betti e il vicesindaco Cristiano Masi, per illustrare i lavori, le modifiche alla viabilità correlate e rispondere alle domande dei cittadini su una questione dibattuta da tempo e che ha richiesto dei passaggi burocratici necessari per arrivare alla definizione del percorso da intraprendere. L’amministrazione comunale ricorda che il tratto di strada interessato era già stato sistemato nel corso del passato mandato amministrativo: un intervento che però, guardando le condizioni del manto stradale, non si è rivelato idoneo né duraturo

