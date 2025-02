Progetto Giovani Sicuri: l’App del Corpo Guardie di Città contro babygang, furti, aggressioni e rapine

Written by admin• 8:11 am• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Il progetto “Giovani Sicuri” con l’APP del Corpo Guardie di Città offre un sistema antiaggressione che consente di inviare una richiesta di aiuto alla Centrale Operativa in caso di pericolo, garantendo un rapido intervento.

L’applicazione, facile da usare e personalizzabile, è pensata per garantire la sicurezza di tutti, in particolare delle categorie ad alto rischio come donne, bambini, anziani e lavoratori isolati. In caso di emergenza, l’utente può inviare una segnalazione tramite un tasto dedicato o un dispositivo “uomo a terra”, che invia le coordinate geografiche per un intervento tempestivo. L’APP è compatibile con la rete GSM DATI, senza limiti di copertura. Inoltre, il servizio include la possibilità di inviare segnali di emergenza tramite un bracciale Bluetooth, senza dover usare lo smartphone. L’app mira a ridurre furti, rapine, violenze e bullismo, proteggendo i soggetti vulnerabili, e a collaborare con le Forze dell’Ordine per un intervento più rapido ed efficace.

Questa applicazione è pensata anche per gli anziani, permettendo loro di inviare una chiamata di emergenza in caso di malore, attivando una procedura con i familiari o tutori legali e, se necessario, avvisando il soccorso 118. Può anche rilevare una caduta accidentale o un malore, sia in casa che all’aperto, e attivare i soccorsi adeguati, come elisoccorso o Vigili del Fuoco. La funzione “Direct Call” consente di parlare direttamente con l’operatore della Sala Operativa del Corpo Guardie di Città, facilitando l’assistenza per situazioni di pericolo, come per le donne o i minorenni la sera. La funzione di localizzazione aiuta a rintracciare chi si perde, mentre il tasto “One Shot” permette di inviare foto in tempo reale alla Sala Operativa, documentando situazioni di rischio come risse, violenze, furti o incidenti. Le foto sono archiviate nel server, anche se cancellate dallo smartphone, e possono essere utilizzate dalle autorità competenti. L’app, semplice da usare, garantisce supporto e sicurezza 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

