Petrucci: “Il PD chieda scusa per i disagi al pronto soccorso di Cisanello”

Written by admin• 2:23 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci (FdI).

«Il Partito Democratico dovrebbe chiedere scusa ai cittadini e al personale sanitario per i gravi disagi registrati nel fine settimana al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello». È quanto afferma il consigliere regionale Diego Petrucci, che torna a sollevare critiche sulla gestione dell’emergenza sanitaria, alla luce delle difficoltà emerse con l’arrivo del primo weekend di afflusso estivo.

«Appena ho osato criticare la gestione della sanità da parte del PD – dichiara Petrucci – si sono affrettati a difendersi. Ma i fatti parlano da soli: con l’aumento delle temperature e dei flussi di accesso, il sistema è andato in tilt. Ambulanze in attesa per ore sotto il sole, pazienti lasciati in condizioni inaccettabili. È evidente che la struttura non è organizzata per gestire questi picchi, soprattutto quando a richiedere assistenza sono persone fragili, come gli anziani».

Il consigliere regionale segnala, in particolare, il caso di una donna di 63 anni costretta a rimanere per oltre due ore all’interno di un’ambulanza sotto il sole cocente, prima di firmare per essere accompagnata dai familiari alla guardia medica. «Una scena che non dovrebbe accadere in un paese civile – sottolinea – e che restituisce l’immagine di un sistema che, purtroppo, lascia i pazienti soli e il personale sanitario a fronteggiare l’impossibile».

Petrucci ricorda di aver scritto alla nuova direttrice generale dell’AOUP, Katia Belvedere, alla quale rinnova sostegno e disponibilità alla collaborazione. Nella lettera, tra le proposte avanzate, figura il recupero di 20-30 posti letto interni e l’attivazione dei locali antistanti al pronto soccorso dell’Area di Biocontenimento, una struttura già allestita e dotata di una ventina di posti letto, che non è mai stata utilizzata.

«Voglio ringraziare ancora una volta – conclude Petrucci – tutto il personale sanitario, che anche sabato ha lavorato con grande professionalità e spirito di sacrificio, nonostante turni estenuanti e condizioni difficilissime. Il Partito Democratico rifletta su quanto sta accadendo e abbia il coraggio di chiedere scusa per ciò che non è stato fatto in questi anni».

Last modified: Giugno 3, 2025