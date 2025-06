Elena Meini (Lega): “Ancora ambulanze in coda a Cisanello. I disagi per l’accesso al Pronto Soccorso continuano e rischiano di diventare una pericolosa normalità”

Written by admin• 2:41 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini (LEGA).

«Purtroppo, con una frequenza ormai sempre più preoccupante, le cronache riportano nuovamente la situazione di ambulanze in attesa davanti all’ospedale di Pisa, con pazienti che vedono l’ingresso al Pronto Soccorso quasi come un miraggio» dichiara Elena Meini, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

«Siamo tutti abituati ad attendere in fila, magari al supermercato – prosegue la consigliera – ma è difficile immaginare l’angoscia di chi, in condizioni di salute precarie, si trova chiuso dentro un’ambulanza in attesa per ore di ricevere assistenza. Una situazione inaccettabile, che si ripete troppo spesso».

Secondo Meini, ciò che accade al Pronto Soccorso di Cisanello non può più essere considerato un’emergenza isolata, ma una vera e propria criticità strutturale. «Non si tratta di un episodio, ma di un problema che si ripresenta con continuità – afferma – e che sta diventando parte integrante del sistema, cosa che non possiamo accettare. Pensiamo anche al disagio vissuto dagli operatori sanitari, consapevoli di non poter intervenire tempestivamente su persone che attendono assistenza fuori dalla struttura».

«L’eccellenza della sanità toscana – sottolinea Meini – è garantita esclusivamente dal lavoro, dalla dedizione e dalla professionalità del personale sanitario, non certo da chi ha la responsabilità gestionale del sistema. Episodi come questi dovrebbero spingere a una seria riflessione da parte di chi ha compiti decisionali, e invece si continua a far affidamento soltanto sulla buona volontà degli operatori».

Meini conclude annunciando che nei prossimi giorni incontrerà la nuova direttrice generale dell’AOUP per fare il punto della situazione, con particolare attenzione alla gestione del Pronto Soccorso di Cisanello.

Last modified: Giugno 3, 2025