Solidarietà su due ruote: gli Harleysti di Santa Maria a Monte donano il sangue al centro trasfusionale del “Lotti”

Written by admin• 2:11 pm• Attualità, Attualità, Pisa, Pontedera, Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTE- Un arrivo scenografico, in sella alle loro moto, per compiere un gesto di grande generosità: il gruppo Harleysti di Santa Maria a Monte ha donato il sangue presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale “Lotti” di Pontedera, suscitando stupore e ammirazione tra chi li ha visti arrivare compatti e determinati a contribuire a una causa importante.

L’iniziativa, ispirata dal motto “A piedi cammino, in macchina viaggio, in moto sogno, in poltrona dono!”, è stata organizzata in collaborazione con la presidente dei Fratres di Santa Maria a Monte, Sonia Ceccanti, e accolta con grande entusiasmo dal personale sanitario.

«Questa donazione di gruppo arriva in un momento particolarmente delicato – spiega Danila Pappalardo, responsabile del Centro Trasfusionale –. Con l’avvicinarsi dell’estate, la necessità di sangue aumenta e iniziative come questa rappresentano un importante esempio di solidarietà e cittadinanza attiva. Un ringraziamento sincero va a tutti i partecipanti per la sensibilità dimostrata».

Donare è semplice e salva vite

Donare il sangue è un gesto concreto che può fare la differenza. Possono diventare donatori:

uomini e donne tra i 18 e i 65 anni

in buona salute

con un peso superiore ai 50 kg

I lavoratori dipendenti hanno diritto a una giornata di riposo retribuita.

Chi è alla prima donazione deve effettuare un colloquio medico e esami di controllo preventivi.

Per informazioni, prenotazioni e per diventare donatori, è possibile rivolgersi alle associazioni locali di volontariato, come Fratres o AVIS, oppure contattare direttamente il centro trasfusionale dell’ospedale “Lotti”.

Donare il sangue è un gesto semplice, gratuito e fondamentale. Farlo in compagnia, come dimostrato dagli Harleysti, è anche un modo per vivere e trasmettere i valori della solidarietà.

Last modified: Giugno 3, 2025