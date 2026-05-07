Written by Maggio 7, 2026 1:31 pm Pisa, Politica

Petrucci (FdI): “L’Ospedalino di Navacchio va difeso, subito un atto in Consiglio regionale”

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PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa delconsigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci.

L’Ospedalino di Navacchio rappresenta un presidio prezioso e insostituibile per il territorio e deve essere tutelato con ogni mezzo”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci, intervenendo sulla situazione della Casa di Cura-Misericordia di Navacchio.

Petrucci ha incontrato questa mattina i dirigenti della struttura insieme a una delegazione di Fratelli d’Italia composta da Alessandra Giannini, Aleks Kapllaj e Mirco Melchionno, dopo l’annuncio della possibile perdita dei 26 posti letto destinati alle cure intermedie attualmente a disposizione della Asl Toscana Nord Ovest.

Le cure intermedie sono fondamentali – sottolinea Petrucci – perché garantiscono assistenza ai cittadini e contribuiscono a decongestionare gli ospedali e i Pronto Soccorso, oggi sotto forte pressione”.

Il consigliere regionale annuncia inoltre un’iniziativa immediata in Regione: “Già questo pomeriggio presenterò un atto in Consiglio regionale per cercare di risolvere la situazione. Ogni posto letto perso rappresenta una sconfitta per tutto il territorio”.

In foto alcuni momenti dell’incontro di questa mattina.

Last modified: Maggio 7, 2026
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