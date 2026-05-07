ZTL a Volterra, critiche all’amministrazione: “Centro storico penalizzato e cittadini esclusi”

Written by Redazione• 1:26 pm• Volterra

VOLETRRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Coalizione Volterra Civica.

Polemica a Volterra sulle modifiche alla ZTL del centro storico. A sollevare le critiche è un intervento che accusa l’amministrazione comunale di aver adottato scelte “a vantaggio di pochi” e senza ascoltare le esigenze dei cittadini e delle attività commerciali.

Nel mirino soprattutto la nuova suddivisione in sole due zone, A e B, che secondo i contestatori avrebbe creato disparità tra residenti: “Ci sono cittadini che trovano facilmente parcheggio e altri che non riescono più a parcheggiare o ad accedere al Bastione”.

Criticata anche la decisione di mantenere chiusi i varchi fino alle ore 20. Una misura che, secondo gli oppositori, rischia di penalizzare il commercio di prossimità e favorire un centro storico “sempre più pensato solo per i turisti”.

“Fino ad oggi chi vive fuori dalle mura poteva entrare dalle 19 per fare acquisti o fermarsi nelle attività del centro. Adesso questo non sarà più possibile”, si legge nella nota, che evidenzia anche le difficoltà segnalate da alcune attività tra via San Lino e via Ricciarelli, dove si temono ripercussioni economiche e possibili licenziamenti.

Tra le novità contestate anche il divieto di accesso per ciclomotori e scooter non appartenenti ai residenti.

Da qui l’appello rivolto al sindaco affinché venga ripristinato il precedente orario di chiusura della ZTL alle 19, ricordando anche la presenza di una raccolta firme avviata sul tema.

Last modified: Maggio 7, 2026