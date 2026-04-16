Perignano, rinviata la riattivazione del fontanello di largo Sanminiatelli

CASCIANA TERME LARI – Slitta la riattivazione del fontanello di acqua ad alta qualità di largo Sanminiatelli, a Perignano. Lo comunica Acque, spiegando che, a causa di un problema tecnico emerso durante i lavori di manutenzione straordinaria agli impianti, il ripristino del servizio non avverrà più martedì 21 aprile ma è stato posticipato a giovedì 30 aprile.
L’azienda si scusa per il disagio e invita i cittadini a utilizzare, nel frattempo, gli altri punti di distribuzione presenti sul territorio, tra cui il fontanello di Lavaiano in via della Repubblica e quello di Casciana Terme in viale Magnani.Last modified: Aprile 16, 2026