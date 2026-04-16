Naccarato e Scatena nel gruppo di lavoro ministeriale sulle linee guida in anatomia patologica

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PISA – Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha dato il proprio nullaosta alla costituzione, nell’ambito del Consiglio superiore di Sanità, di un gruppo di lavoro dedicato all’aggiornamento delle “Linee guida per la tracciabilità, raccolta, trasporto, conservazione e archiviazione di cellule e tessuti per indagini diagnostiche di anatomia patologica”.



All’interno del gruppo di lavoro sono stati nominati, come membri esperti: Antonio Giuseppe Naccarato – direttore dell’unità operativa Anatomia patologica 1 dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana – e Cristian Scatena – afferente alla stessa unità operativa – rispettivamente ordinario e associato di Anatomia patologica all’Università di Pisa.



“La partecipazione dei nostri professionisti a un tavolo di così alto profilo – sottolinea la direttrice generale Katia Belvedere – è motivo di orgoglio per tutta l’Azienda: siamo certi che il loro contributo sarà determinante per l’aggiornamento di linee guida fondamentali per la qualità e la sicurezza dei percorsi diagnostici”.

Last modified: Aprile 16, 2026