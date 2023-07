Perfettamente riuscito l’intervento ad Arturo Calabresi

Scritto da admin• 8:21 pm• Pisa SC

PISA – Come riporta la Gazzetta di Parma è perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al ginocchio destro del difensore nerazzurro Arturo Calabresi, eseguito dall’équipe dell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Borgotaro.



Il calciatore 27enne, ex nazionale under 21 è stato operato lo scorso 24 luglio nell’ospedale valtarese, per una meniscectomia selettiva artroscopica, un intervento eseguito dall’ortopedico dell’Unità operativa Alberto Guardoli. Il difensore centrale è già stato dimesso e a breve inizierà il percorso di recupero con lo staff medico della società. Tra pochi giorni Calabresi inizierà la riabilitazione con lo staff della società nerazzurra.

