PISA – Secondo quanto scrive il noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio altra operazione in uscita per il Pisa Sc in difesa.

Federico Barba infatti sarebbe vicinissimo alla firma con il Como, lasciando la società nerazzurra addirittura a titolo definitivo. A breve dovrebbe arrivata L’ufficialità.

