Ornella Muti sul palco di Eliopoli riceve il Premio alla Carriera

PISA

PISA – Cinquant’anni di onorata e brillante carriera, raccontati con il consueto sorriso e simpatia da Ornella Muti, venerdì 28 luglio sul palco di Eliopoli Summer a Calambrone, nel Talk Show sapientemente condotto da Massimo Marini, per poi ricevere dall’Assessore al Turismo e Litorale Paolo Pesciatini il Premio alla Carriera offerto dall’Amministrazione Comunale di Pisa.

di Giovanni Manenti

Davanti ad una platea che ha riempito ogni posto a disposizione, il tempo è pertanto scorso in modo assolutamente piacevole, accompagnato da aneddoti sulla vita sia personale che professionale dell’attrice, nonché da filmati delle sue più riuscite e celebri interpretazioni che, va ricordato, l’hanno vista diretta da alcuni dei più famosi Registi italiani, da Damiano Damiani a Mario Monicelli, al pari di Marco Ferreri, Dino Risi e Sergio Corbucci, nonché Pasquale Festa Campanile, Ettore Scola e Carlo Verdone, ottenendo con quest’ultimo i migliori riconoscimenti per il film “Io e mia sorella”, che la vede ricevere il Nastro d’Argento, il Globo d’Oro ed il Ciak d’Oro quale “Miglior attrice protagonista”, oltre a ricevere la candidatura al David di Donatello.

Cinquant’anni che hanno attraversato anche la Storia dell’Italia, che Ornella Muti così riassume, con non poca modestia: “Non posso negare che alla base del successo di un’attrice abbia una componente la fortuna, una serie di combinazioni che magari non vanno a favore di altri attori o attrici viceversa di altrettanto talento, anche se non posso nascondere che con il tempo occorre anche dimostrare di essere bravi nel recitare, pur se specialmente nel mio caso, come di altre colleghe, la bellezza ha sicuramente inciso soprattutto agli inizi, ancorché la stessa possa in seguito rappresentare un fattore penalizzante poiché si viene scelte più per l’aspetto esteriore che non per l’arte di recitare. Nel mondo dello spettacolo odierno“, prosegue l’attrice, “le possibilità di emergere sono diminuite in quanto il Cinema è cambiato, con le Tv di Stato che devono controllare quello che viene prodotto, tanto è vero che spopola NETFLIX, in quanto in tale piattaforma c’è ancora la possibilità di fare un progetto senza temere censure, basti pensare che un regista come Marco Ferreri si troverebbe immensamente a disagio, così che la situazione è molto complessa con la speranza di poter addivenire ad un punto d’incontro“.

Non poteva poi ovviamente mancare un riferimento a Francesco Nuti, recentemente scomparso, che ha recitato con la Muti e diretto due capolavori, vale a dire “Tutta Colpa del Paradiso” e “Stregati”, che l’attrice ricorda così: “Si tratta di un regista, un attore ed una persona che ho amato moltissimo, in primis perché dotato di un grando talento nonché un ragazzo fantastico, un toscano ma non un “toscanaccio” vero, in quanto era anche buffo, malinconico, ma con una grande dolcezza“.

Su quale sia il valore per Pisa aver premiato Ornella Muti lo commenta l’Assessore Paolo Pesciatini: “È per me una grande emozione il consegnare il Premio alla Carriera ad una grande Diva del Cinema Italiano e soprattutto farlo nel luogo dove lo stesso è nato, sul nostro Litorale con gli Studios di Tirrenia, il che rappresenta pertanto un’occasione straordinaria per premiare una delle migliori interpreti come Ornella Muti che ne hanno fatto la Storia in 50 anni di attività. Ma io voglio vedervi anche un particolare legame“, conclude Pesciatini, “con il nome d’arte Ornella Muti (alla nascita Francesca Romana Rivelli, ndr) in quanto il nostro Litorale è stato particolarmente amato da Gabriele D’Annunzio, uno dei più grandi poeti italiani, basti pensare che il nome d’arte dell’attrice deriva dalla fusione di due personaggi del Vate, ovvero Ornella tratta da “La Figlia di Iorio”, ed Elena Muti tratta da “Il Piacere”, che furono scelti dal Regista Damiano Damiani per la relativa identità professionale della Diva, così che questi elementi mettono in luce di quante opportunità ed aspetti talora anche misteriosi sia ricca la nostra città“.

