Perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrata del negozio

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CALCINAIA – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 17,15 di venerdì 20 marzo in Via Tosco Romagnola Ovest nel Comune di Calcinaia per un incidente stradale.

Nel parcheggio privato di una attività commerciale, il conducente di un’auto, durante la fase di parcheggio, ha perso il controllo della vettura andando a sfondare la vetrata del negozio.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi dell’ intervento e rimosso l’autovettura. Sul posto Vigili Urbani di Calcinaia e 118.



Last modified: Marzo 20, 2026