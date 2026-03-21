Written by Marzo 21, 2026 9:41 am Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

“Molto dolore per nulla” di Luisa Borini, il 25 marzo La Città del Teatro Cascina

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CASCINAMercoledì 25 marzo alle ore 21 alla La Città del Teatro arriva ‘Molto dolore per nulla’, spettacolo scritto e interpretato da Luisa Borini, vincitore del Premio In-Box 2024/2025, uno dei riconoscimenti più importanti dedicati alla nuova scena teatrale italiana.

Uno spettacolo intenso e ironico che racconta una storia molto più comune di quanto pensiamo: quella di chi costruisce la propria vita intorno alla paura di essere abbandonato.

Il monologo affronta con ironia, lucidità e profondità il tema della dipendenza affettiva, intrecciando autobiografia, stand-up comedy e narrazione teatrale in un racconto intenso e universale.
In scena Luisa Borini dà voce a una donna che ha costruito la propria identità intorno al bisogno di essere amata e alla paura di essere abbandonata. Un percorso emotivo fatto di relazioni sbagliate, illusioni romantiche e momenti di risveglio, che conduce lentamente verso la consapevolezza e la possibilità di ricominciare.

Il cuore dello spettacolo dialoga idealmente con il celebre libro Donne che amano troppo, che ha dato un nome a un’esperienza condivisa da molte donne: l’idea che l’amore debba necessariamente passare attraverso il sacrificio e la sofferenza. Come scrive Robin Norwood: “Quando essere innamorati significa soffrire, stiamo amando troppo”.

Sul palco pochi elementi: un microfono e un lungo filo, simboli delle relazioni che ci legano e delle maschere che indossiamo per difendere l’idea di coppia. Attraverso un linguaggio diretto e contemporaneo, lo spettacolo alterna momenti di ironia e confessione, conducendo il pubblico dentro una storia personale che diventa collettiva.

‘Molto dolore per nulla’ è uno spettacolo che parla soprattutto alle donne, ma che riguarda chiunque si sia interrogato almeno una volta sul proprio modo di amare.

Una riflessione intensa, ironica e necessaria su una domanda semplice e difficile allo stesso tempo: quanto siamo disposti a fare pur di non restare soli?

La Città del Teatro Cascina (PI)
Mercoledì 25 marzo ore 21.00

Posto unico 10€

Prevendita Ticketone e in teatro
La sera di spettacolo la biglietteria aprirà alle 20.00

Info 050.744400 biglietteria@lacittadelteatro.it

Last modified: Marzo 21, 2026
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