Written by Redazione• 5:57 pm• Casciana Terme Lari, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCIANA TERME – Domenica 22 marzo con inizio alle ore 18 al Teatro Verdi di Casciana Terme, “Sillabe de… La traviata“, evento dedicato al capolavoro verdiano.

Lo spettacolo, organizzato da Opera Music Management, ente gestore dell’Orchestra del Teatro Goldoni, è inserito all’interno della nutrita rappresentazione che, assieme all’Amministrazione comunale, l’Orchestra Massimo de Bernart ha programmato per il cartellone 2006.

“Sillabe di… lirica”, ideato da Simone Tamburini e Mario Menicagli, che ne è anche voce narrante, è uno spettacolo che racconta l’opera lirica e ne presenta i brani più rappresentativi in versione talvolta dissacrante ma assolutamente inerente alla drammaturgia e nella quale il racconto si alterna all’ascolto e all’esecuzione dei brani più celebri tratti dall’opera stessa. In Sillabe de… La traviata avremo dunque modo di ascoltare arie della levatura di “Un dì felice…”,“È strano è strano”, “Parigi o cara” oltre naturalmente al celeberrimo Brindisi (“Libiamo ne’ lieti calici”) e allo struggente preludio.

Protagonisti, oltre al narratore, saranno l’Orchestra Massimo de Bernart diretta da Stefano Aiolli, il soprano Noemi Umani, applauditissima interprete del Concerto lirico di Natale, il tenore Alexander Torteinnsohn, nella parte di Alfredo, il baritono Leonardo Galeazzi nei panni di Giorgio Germont.

La traviata, ultima opera in ordine cronologico della “trilogia popolare” verdiana assieme a Rigoletto e Il trovatore, nonostante il clamoroso “fiasco” del debutto, sina dalla seconda edizione ha incantato il pubblico di tutto il mondo fino ad essere a tutt’oggi l’opera più rappresentata in assoluto.

Il costo del biglietto è di euro 10,00/5,00 ridotti di legge.

Per prenotazioni tramite messaggio whatsapp, 393/9397733

Last modified: Marzo 20, 2026