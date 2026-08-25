Locomotiva “Dante Alighieri”, nuova interrogazione alla Giunta: “Serve un progetto per tutelarla”

Written by Redazione• 2:43 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere comunale Enrico Bruni (PD), sullo stato di conservazione della locomotiva del trammino Dante Alighieri al Parco Stampace.

«A un anno dalla nostra interrogazione, torniamo a chiedere alla Giunta Conti quale futuro intenda garantire alla locomotiva “Dante Alighieri”, una testimonianza unica di oltre un secolo di storia pisana che non può continuare a essere lasciata esposta al degrado».

Nell’agosto 2021 l’Amministrazione comunale decise di collocare la locomotiva, concessa gratuitamente in comodato al Comune da un privato, in piazza delle Baleari a Marina di Pisa. Una sistemazione che si rivelò rapidamente problematica: già pochi mesi dopo furono denunciati gli effetti della salsedine e delle intemperie. Nel 2022 il Comune intervenne con operazioni di lavaggio, decapaggio e trattamento protettivo, riconoscendo la necessità di ripetere la manutenzione ogni anno.

Nel 2024, ammettendo che gli agenti atmosferici presenti a Marina fossero «troppo aggressivi», la Giunta trasferì la locomotiva al Parco Stampace. Anche questa seconda collocazione, tuttavia, è completamente all’aperto e facilmente accessibile e non sembra aver risolto il problema della conservazione e della tutela del bene.

«Per questo abbiamo depositato una nuova interrogazione, chiedendo quali interventi di manutenzione siano stati effettuati e, soprattutto, quali misure l’Amministrazione intenda adottare per preservare definitivamente la locomotiva».

Circolano intanto ipotesi su un possibile trasferimento in uno spazio coperto. «Se fossero confermate, rappresenterebbero un passo avanti rispetto agli anni di esposizione alle intemperie, purché il trasferimento sia accompagnato da un progetto serio di conservazione e valorizzazione».

«La “Dante Alighieri” non appartiene al Comune, ma è stata concessa in comodato gratuito dalla proprietà privata. Esiste quindi una responsabilità ancora maggiore nel custodirla adeguatamente. Pisa non può rischiare di perdere un pezzo della propria storia per l’incapacità di garantirgli la cura e il rispetto che merita».

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Last modified: Agosto 25, 2026