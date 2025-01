Patrizio Oliva e Beppe Bergomi al Premio Fedeltà allo Sport riceveranno la Sfinge d’Oro

Written by Antonio Tognoli• 12:17 pm• Pisa, Sport

PISA – L’edizione 2025 del Premio Fedeltà allo Sport, giunta alla sua 26esima edizione, parte con due grandi colpi. Walter Nieri organizzatore dell’evento, ha subito messo a segno due ospiti di grande prestigio, annunciando che il pugile Patrizio Oliva e il calciatore Beppe Bergomi riceveranno la prestigiosa Sfinge d’Oro coniata dall’artista lucchese Giampaolo Bianchi, che si terrà martedì 3 giugno presso il Country Hotel a Gragnano (Capannori).

Patrizio Oliva è stato uno dei più grandi pugili italiani, conquistando il titolo olimpico a Mosca nel 1980 e il campionato mondiale nella categoria superleggeri. Conosciuto come lo “Sparviero di Poggioreale” durante la sua carriera, Oliva è un apprezzato tecnico della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), allenando la nazionale Schoolboy, ma ha anche coltivato la passione per il teatro, dimostrando un notevole talento recitativo, in perfetto stile napoletano.

Beppe Bergomi, 61 anni, per tutti lo “zio”, uno dei più grandi difensori del calcio italiano di tutti i tempi. Campione del mondo a soli 18 anni nel Mondiale di Spagna e poi quasi una ventennale carriera nell’Inter con lo scudetto dei record e tre Coppe Uefa. Adesso è uno dei commentatori ed opinionisti di punta di Sky Sport al fianco di Fabio Caressa.

