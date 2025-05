Partite numerose asfaltature nel Comune di Cascina

Written by admin• 11:49 am• Attualità, Cascina

CASCINA – Numerose strade di Cascina sono interessate, da alcuni giorni, da importanti interventi di asfaltatura, alcuni finanziati direttamente dall’ente e altri frutto di accordi di compensazione con aziende.

“Nel mese di febbraio – sottolinea il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici – abbiamo sottoscritto un accordo con E-Distribuzione per una serie di asfaltature importanti sulle strade del nostro Comune. In questi giorni potranno esserci alcuni disagi alla circolazione, ma sarà comunque garantito l’accesso alle abitazioni da parte di residenti e mezzi di soccorso. Con questo piano potremo intervenire su strade che da svariati anni richiedevano lavori di sistemazione ma che le amministrazioni precedenti non avevano preso in considerazione. Intanto sono state completate le asfaltature di Via di Mezzo Sud e Via San Martino Sud”.

Ma quali sono le strade interessate dai lavori in questi giorni? Vediamole nel dettaglio. Grazie all’accordo con Enel, saranno riasfaltate Via Moggi (da Via Gramsci a Via Visignano), Via Bartalacci (da Via Rodolfo Beretta per 220 metri), Via San Martino Sud (tutta), Via Guelfi (da Via Tosco Romagnola a Via Profeti), Via Profeti (da Via Giulio Guelfi a Via di Mezzo Nord),Via di Mezzo Sud (da Via Pietro di Lupo Parra a Via Spinelli), Via Novella (da Viale II Giugno a Via Giulio Pastore).

Le asfaltature eseguite con risorse interne al Comune (eseguite dalla ditta Cirillo) interesseranno invece Via Ciro Menotti (da Via Torta verso Sud per 240 metri), Via Santa Maria Sud (da Via Arnaccio al ponticello), Via Fossi Doppi (da Via Macerata verso Ovest per 450 metri), Via Garzella (da Via Campi Elisi a Via San Sisto), Via Piastroni (da Via Ceria a Via Vecchia Fiorentina), Via Ripoli (da Via Nuova a immaginetta Via Ripoli), Via Tosco Romagnola (da Via IV Novembre a Via Macerata), Via Ivan Rocchi est (tratti da Via Nugolaio a Via Levi), Via Venezia (tratti), Via E. De Amicis (da Via Risorgimento per 50 metri).

“Strada facendo – conclude il vicesindaco Masi – interverremo un po’ in tutto il territorio. Basta girare nelle varie frazioni per vedere la quantità di cantieri aperti, da quelli finanziati con il Pnrr agli interventi di manutenzione. Vogliamo lasciare ai nostri figli un Comune migliore di come l’abbiamo trovato e la nostra azione non finisce qui”.

Last modified: Maggio 17, 2025