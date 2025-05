Gello, verso i lavori di rifacimento della Via Dini

Written by admin• 12:55 pm• Attualità, San Giuliano Terme

Nuovo manto stradale, banchine e segnaletica orizzontale per un investiemento da 180mila euro



SAN GIULIANO TERME – Si avvicinano i lavori per il rifacimento del manto stradale nel tratto di via Ulisse Dini a Gello, compreso tra via di Campolungo ed il confine con il comune di Pisa. L‘assessora ai Lavori pubblici Fabiana Coli comunica che è pronta la progettazione.

“I lavori saranno caratterizzati da interventi di realizzazione del nuovo manto stradale, delle banchine e della segnaletica orizzontale – spiega l’amministratrice sangiulianese –. Per il tratto più a nord, compreso tra via Campolungo e via Matteotti, sono invece già stati previsti lavori di rifacimento dell’acquedotto, per circa 700 metri, da parte della società che gestisce il servizo idrico e pertanto sarà in tale occasione che si procederà anche al conseguente rifacimento del manto stradale che eseguirà Acque Spa. Prossima tappa l’affidamento dell’incarico ai professionisti per le opere architettoniche ed ingegneristiche. Un altro importante investimento, da 180mila euro, da parte dell’Amministrazione comunale sulla sicurezza degli avventori della rete stradale del territorio”.

Last modified: Maggio 17, 2025