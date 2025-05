Mazzarri (Lista Civica Boggi Sindaco): “Impianti sportivi, bene la candidatura al bando regionale, ma ora servono risposte per scuole, giovani e piscina”

Written by Antonio Tognoli• 9:22 am• Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – “Accolgo con favore, e con senso di responsabilità, la notizia della candidatura ufficiale del progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo “Giovanni Bui” al bando regionale della Toscana per il finanziamento degli impianti sportivi 2025”, afferma Elisabetta Mazzarri Consigliera di minoranza nel Comune di San Giuliano per la Lista Civica Boggi Sindaco.

“È un’opportunità importante per il nostro territorio, e va riconosciuta la prontezza dell’amministrazione comunale nel cogliere un indirizzo che avevo già espresso nel mio comunicato del 6 marzo e formalizzato successivamente con una mozione presentata in Consiglio comunale – precisa Mazzarri – la sinergia con l’ASD San Giuliano Terme e l’impegno economico previsto dimostrano una visione positiva, volta a rilanciare un polo sportivo strategico: uno spazio in grado di ospitare eventi di rilievo e offrire alla cittadinanza strutture di qualità. È giusto riconoscere quando vengono fatti dei passi avanti. Tuttavia, è altrettanto doveroso sottolineare che lo sport non può essere ridotto a un singolo intervento. Le esigenze della cittadinanza sono molteplici e richiedono una programmazione strutturata, capace di andare oltre l’ordinaria amministrazione“, continua Mazzarri.



“Rinnovo quindi alcune priorità già da tempo segnalate, anche tramite interrogazioni e richieste formali, che ad oggi attendono ancora risposte concrete: la palestra della scuola media di Pontasserchio necessita urgentemente del ripristino dei canestri, danneggiati gravemente anche a causa dell’accesso non controllato da parte di adulti durante le ore extra-scolastiche. È inaccettabile che una struttura pubblica, frequentata ogni giorno da centinaia di studenti, versi in queste condizioni, senza un piano di intervento chiaro e definito; va mantenuta la promessa, mai realizzata, di un piccolo campo sportivo a libero accesso, annunciata anni fa in campagna elettorale dalla precedente amministrazione Panattoni. Offrire ai giovani uno spazio gratuito, sicuro e accessibile dove potersi incontrare e giocare in autonomia è una risposta concreta a un bisogno di socialità e aggregazione che non può continuare a restare inascoltato; la piscina comunale continua a rappresentare un nodo irrisolto. Come evidenziato in un’interrogazione da me presentata mesi fa, continuerò a vigilare affinché vengano rispettati tutti gli impegni presi: fine lavori entro l’estate, collaudo entro settembre 2025 ,pubblicazione del bando di gara e affidamento nei primi mesi del 2026. La piscina è un servizio fondamentale per famiglie, scuole, anziani e sportivi. Non può restare ancora chiusa. Lo sport deve tornare ad essere una priorità politica e civica, non solo quando si partecipa ai bandi. È uno strumento essenziale di educazione, salute, prevenzione e inclusione sociale. Investire nello sport significa investire in una comunità più sana, coesa e solidale. Il mio impegno continuerà, con determinazione, per vigilare, proporre e incalzare: perché ogni promessa si trasformi in un’azione concreta e duratura”, conclude Mazzarri.

Last modified: Maggio 17, 2025