Partecipazione attiva alle Case di Comunità: pubblicato l’avviso della SdS Alta Val di Cecina–Valdera

Written by admin• 10:54 am• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- La Società della Salute Alta Val di Cecina–Valdera ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto alle organizzazioni no profit, con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva alle attività delle Case di Comunità presenti sul territorio.

L’avviso è destinato ad associazioni, fondazioni ed enti del Terzo Settore interessati a collaborare e contribuire alla vita delle Case di Comunità attraverso iniziative e progetti coerenti con i bisogni di salute, sociali e relazionali della popolazione.

Le organizzazioni interessate possono presentare la propria candidatura entro il 16 marzo, utilizzando il modulo di domanda disponibile sul sito istituzionale della Società della Salute Alta Val di Cecina–Valdera. La domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo_sdsaltavaldicecinavaldera@postacert.toscana.it.

Le PEC di candidatura dovranno riportare come oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per partecipazione attiva CdC – SdS AVC-VDE”.

Resta comunque possibile trasmettere la candidatura anche oltre il termine indicato. In questo caso, l’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “Partecipazione attiva CdC – SdS AVC VDE”. Le domande pervenute successivamente alla scadenza saranno valutate con cadenza quadrimestrale per l’eventuale inserimento nell’elenco dei soggetti ammessi.

L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono consultabili sul sito della Società della Salute Alta Val di Cecina–Valdera all’indirizzo www.sdsvaldera.it.

Last modified: Febbraio 26, 2026