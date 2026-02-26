La Lega nomina Tiziano Del Bene commissario della sezione di Montopoli Val d’Arno

Written by admin• 8:29 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO- Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Giovanni Pasqualino.

Il Segretario Provinciale della Lega, Giovanni Pasqualino, comunica ufficialmente la nomina di Tiziano Del Bene quale Commissario della sezione Lega di Montopoli Val d’Arno.

“Con convinzione e piena fiducia ho affidato a Tiziano Del Bene l’incarico di commissario della sezione di Montopoli Val d’Arno – ha dichiarato Pasqualino –. Tiziano è da sempre un punto di riferimento per il nostro movimento: un militante che ha dimostrato negli anni coerenza, passione e autentico spirito di servizio verso la Lega e il territorio.”

Pasqualino ha sottolineato il valore dell’esperienza politica del neo commissario: “Il percorso maturato da Del Bene attraverso un impegno costante rappresenterà un elemento chiave per rafforzare la presenza della Lega a Montopoli Val d’Arno e per sviluppare un progetto politico serio, concreto e vicino alle esigenze dei cittadini. A lui affido il coordinamento e la gestione della sezione locale, certo che svolgerà questo ruolo con determinazione, responsabilità e visione.”

La nomina si inserisce in una fase di riorganizzazione e rilancio dell’attività politica sul territorio. “La Lega continua a investire su figure radicate, credibili e motivate – ha aggiunto Pasqualino –. L’obiettivo è consolidare la nostra presenza e offrire ai cittadini un punto di riferimento solido e affidabile. Con Tiziano Del Bene commissario, la sezione di Montopoli Val d’Arno potrà avviare un nuovo percorso di crescita e partecipazione.”

“Auguro a Tiziano buon lavoro – ha concluso Pasqualino – certo che saprà rappresentare al meglio i valori della Lega e operare con impegno per il bene della comunità.”

