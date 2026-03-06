Partecipazione, al via campagna “Il Quartiere del futuro per la città che cambia”

Written by Redazione• 6:33 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

10 tappe nei quartieri dove Sindaco e Giunta incontrano i cittadini. Martedì 10 marzo primo appuntamento nel quartiere Stazione

PISA – Sarà alla Stazione il prossimo martedì 10 marzo (Dopo Lavoro Ferroviario, piazza della Stazione 16, ore 18) la prima tappa della campagna di ascolto e confronto che l’Amministrazione ha programmato per i prossimi due mesi. Una serie di date che toccheranno tutti i quartieri della città e vedranno la partecipazione del Sindaco e degli assessori.

Si chiama “Il Quartiere del futuro per la città che cambia“, la campagna in 10 tappe che si concluderà martedì 26 maggio a Putignano.

«Ogni martedì da ora fino a fine maggio abbiamo programmato un incontro nei quartieri per un confronto con i cittadini. Sarà un’occasione importante per aggiornarli sulle attività che abbiamo realizzato e che stiamo svolgendo in generale sulla città e in particolare sul loro quartiere – spiega il sindaco Michele Conti -. Vogliamo un confronto concreto sulle azioni che abbiamo svolto ma anche sulle prospettive future, nella piena consapevolezza che in questi anni la città è profondamente cambiata. E che può continuare a farlo con il contributo costruttivo di tutti coloro che la vivono, associazioni e cittadini. La campagna di ascolto sarà anche l’occasione per conoscere dai cittadini quali sono le loro priorità, le difficoltà ma anche per renderli parte attiva di questa trasformazione in atto nella città».

«Nei primi anni di governo – prosegue il Sindaco – l’Amministrazione Comunale ha messo al centro i quartieri della città, con azioni e interventi mirati a migliorare la qualità della vita quotidiana dei cittadini. Nuovi asfalti, marciapiedi, illuminazione, parcheggi, verde urbano, rinnovo arboreo, opere di riqualificazione, ma anche interventi a scuole, impianti sportivi, alloggi popolari, cimiteri. Un grande piano delle manutenzioni e delle riqualificazioni che ha puntato a porre rimedio a decenni di abbandono e trascuratezza nella cura della qualità urbana di ogni quartiere. Negli anni successivi ci siamo dedicati a realizzare grandi opere e infrastrutture nuove con una visione della città al 2050, come scuole, asili nido, impianti sportivi, nuovi parchi verdi, piste ciclabili, case popolari, interventi di rigenerazione urbana, finanziati in gran parte dal PNRR, che sono ormai in dirittura di arrivo e saranno pronte per l’inizio dell’estate. Vogliamo lanciare adesso una campagna di ascolto diffusa in tutta la città per capire quali sono le criticità che restano da affrontare, le esigenze dei residenti e le proposte che vengono da associazioni del territorio, comitati e gruppi di cittadini: sarà l’occasione per confrontarci su questioni concrete che riguardano la vita di tutti, come viabilità, parcheggi, aree verdi, campi sportivi, eventi per la socialità, utilizzo degli spazi pubblici, servizi, mobilità sostenibile. Sarà un modo per la Giunta Comunale di portare la propria presenza in ogni quartiere, con l’obiettivo di rafforzare le occasioni di partecipazione e migliorare ulteriormente la qualità della vita dei cittadini».

Gli incontri si svolgeranno ogni martedì, sempre alle ore 18.00, in un quartiere diverso. Primo appuntamento martedì 10 marzo rivolto ai cittadini della Stazione. A seguire martedì 17 marzo alla SMS Biblio per i quartieri di Cisanello/Pisanova/Pratale e Don Bosco; martedì 24 marzo auditorium della Misericordia al Cep per i quartieri di Barbaricina/Cep; martedì 14 aprile all’hotel Continental di Tirrenia per i quartieri del Litorale; martedì 21 aprile alla Cittadella Galileiana per i quartieri di Santa Maria/San Francesco; martedì 28 aprile alle scuole Fucini per San Marco/San Giusto/Sant’Ermete; martedì 5 maggio alle scuole Mazzini per i quartieri di Porta a Lucca/Gagno/ I Passi; martedì 12 maggio alla Stazione Leopolda per i residenti di Porta a Mare/Sant’Antonio/San Martino; martedì 19 maggio al circolo Acli di San Piero per San Piero a Grado/La Vettola. Infine, martedì 26 maggio, ultimo appuntamento alla sala parrocchiale di Putignano per i residenti di Riglione/Oratoio/Putignano/Ospedaletto/Coltano.

