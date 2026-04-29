Pisa, festa di San Torpè: celebrazioni concluse tra gemellaggio e protagonismo delle scuole

Written by Redazione• 4:46 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Si sono concluse le celebrazioni per la tradizionale festa di San Torpè a Pisa, con un calendario di iniziative che ha unito momenti religiosi, culturali e una forte partecipazione delle scuole.

Nella giornata finale, il sindaco Michele Conti e l’assessore Riccardo Buscemi hanno accolto a Palazzo Gambacorti la delegazione di Saint-Tropez, guidata dalla sindaca Sylvie Siri, rinnovando il legame tra le due città nel segno del culto di San Torpè.

“Accogliere la delegazione rappresenta un momento importante per rafforzare un legame che affonda le sue radici nella storia”, ha dichiarato Conti, sottolineando il valore delle attività rivolte agli studenti.

Proprio le scuole sono state protagoniste dell’edizione 2026: vincitrice del concorso “Pisa e Saint-Tropez” è stata la classe 2D dell’Istituto Comprensivo Fucini, che parteciperà alla Bravade in Francia insieme alla delegazione pisana.

“Il lavoro nelle scuole ha contribuito a far conoscere la figura di San Torpè soprattutto tra i giovani”, ha aggiunto Buscemi.

Le celebrazioni si sono concluse con la messa in lingua francese nella chiesa di San Torpè, alla presenza dei pellegrini provenienti dalla Francia e delle autorità cittadine.

Last modified: Aprile 29, 2026