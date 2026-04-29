Sanità, Petrucci (FdI): “Ritardi sulle indennità al personale di Pronto Soccorso”

Written by Redazione• 4:28 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale Fdi e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci.

“Il Primo Maggio andrò a salutare i lavoratori del Pronto Soccorso di Pisa per esprimere vicinanza e solidarietà”. Lo dichiara Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale.

Petrucci interviene sul tema delle indennità per il personale sanitario, parlando di “ritardi colpevoli” da parte della Regione Toscana. “Mentre il Governo nazionale stanzia le risorse, la Giunta Giani non eroga quanto spetta ai lavoratori”, afferma, criticando anche il ruolo dei sindacati: “È paradossale che chi ha contribuito alla mancata erogazione oggi parli di diritti”.

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, il problema è noto da tempo: “Da mesi presentiamo interrogazioni e proposte, sempre respinte dalla maggioranza”. Petrucci riferisce inoltre di incontri con rappresentanze sindacali e denuncia la mancanza di confronto con l’assessorato regionale alla sanità.

“Continuerò a portare avanti questa battaglia in Consiglio regionale: il personale sanitario merita ciò che gli spetta”, conclude.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Aprile 29, 2026