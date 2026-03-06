Balneari: “Bando con condizioni eque per le concessioni e opere per contrastare l’erosione”

Written by Redazione• 6:53 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Con l’imminente arrivo della primavera i balneari del Sib Confcommercio Pisa si sono riuniti in assemblea presso la sede di Confcommercio in via Chiassatello, pronti ad accogliere clienti, turisti e visitatori con l’impegno di qualificare e valorizzare ulteriormente l’offerta e il sistema di accoglienza degli stabilimenti e in generale del Litorale Pisano.

“Un impegno che non viene meno nonostante la drammaticità del momento e le incertezze che minacciano la loro professione” assicura il direttore generale di Confcommercio Pisa e segretario generale Sib Federico Pieragnoli. “I nostri imprenditori balneari stanno lavorando con impegno per presentarsi preparati a questa nuova stagione, pur in una situazione di perdurante incertezza sul futuro della loro attività. Siamo ancora in attesa del bando sulle concessioni annunciato dal ministro Salvini che auspichiamo garantisca un giusto ed equo indennizzo per tutti gli investimenti realizzati e scongiuri il pericolo del monopolio delle grandi imprese, considerando l’impegno e la fatica delle piccole imprese che operano da decenni”.

“La nostra categoria è stata completamente abbandonata e illusa dalla politica e dal Governo a suon di promesse mai mantenute: dopo anni di sacrifici e investimenti ci sembra davvero il minimo che il bando preveda nello specifico criteri premiali per gli imprenditori con comprovata esperienza” – afferma il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani – “in grado di assicurare interventi volti a garantire tutela e sostenibilità del territorio e la realizzazione di progetti per migliorare l’accessibilità di persone con disabilità, che molti imprenditori balneari dell’intero Litorale hanno già avviato. Serve necessariamente una soluzione che tuteli l’interesse pubblico, senza distruggere il patrimonio di impresa e di lavoro che il settore balneare rappresenta per il nostro Litorale e per il nostro Paese”.

A preoccupare i balneari anche la minaccia dell’erosione. “Su questo fronte – spiega il vicepresidente Sib e presidente Confcommercio Marina di Pisa Cristiano Scarpellini – auspichiamo l’esito positivo del bando regionale a cui ha partecipato il Comune di Pisa per ottenere le risorse per gli interventi nel tratto dal Roca de Mar al Bagno Barbarossa e davanti al Bagno Sardegna, ma sarà altrettanto importante completare tempestivamente i necessari lavori sulla Cella davanti al Bagno Lido e alla Cella 4 di Marina di Pisa prima dell’inizio della stagione. Parliamo di interventi imprescindibili per arrestare fenomeni erosivi sempre più gravi, che compromettono seriamente un importante tratto della costa pisana e mettono a rischio il nostro lavoro”.

“Come Sib Confcommercio continueremo a a monitorare l’evoluzione della situazione e a sostenere ogni iniziativa volta a proteggere le imprese balneari. Accoglienza, disponibilità, rispetto delle regole e attenzione al territorio rappresentano le migliori qualità del turismo balneare del nostro litorale e ci impegneremo per consentire a questi straordinari operatori di lavorare nelle migliori condizioni possibili” conclude Pieragnoli.

Last modified: Marzo 6, 2026