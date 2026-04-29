Ex Santa Chiara: bocciato l’odg de La città delle Persone

Written by Redazione• 4:07 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei consiglieri comunali de La città delle persone Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo sull’odg presentato dal gruppo in merito al futuro dell’area del Santa Chiara.

Scontro in Consiglio comunale a Pisa sul futuro dell’area dell’ex ospedale Santa Chiara. I consiglieri de La città delle Persone – Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo – hanno presentato un ordine del giorno per chiedere “una regia pubblica forte e trasparente”, ma la proposta è stata bocciata dalla maggioranza.

“Quello del Santa Chiara non è un terreno qualunque: è un pezzo di città a due passi da Piazza del Duomo, con un valore storico enorme e un potenziale straordinario”, dichiarano i consiglieri. Nel documento si chiedeva di evitare che il futuro dell’area fosse deciso “a pezzi” e affidato esclusivamente al mercato, anche alla luce delle criticità emerse dopo il fallimento della manifestazione di interesse “Regenerate Santa Chiara”.

“Il rischio è accettare soluzioni che portano rendita a pochi e traffico, senza benefici reali per la comunità”, aggiungono.

La proposta alternativa prevedeva un tavolo istituzionale permanente con enti pubblici e un progetto unitario che includesse ricerca, funzioni culturali e universitarie, housing accessibile, servizi e spazi verdi.

“La destra ha detto no persino a chiedere una regia pubblica e un confronto con la città: è una scelta politica grave”, concludono. “Continueremo a batterci perché il Santa Chiara resti un patrimonio comune”.

Last modified: Aprile 29, 2026