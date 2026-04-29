Pisa e Parma protagoniste al Tardini del Campionato “4 Special”

Written by Redazione• 4:53 pm• Pisa SC

PISA – Un’altra giornata di Serie A per le squadre partecipanti al campionato “4 Special” del Pisa Sporting Club e del Parma Calcio 1913.

Dopo la riuscitissima iniziativa che animò la gara di andata tra Nerazzurri e Giallobù nello scorso mese di dicembre, è stato lo Stadio “Tardini” a trasformarsi nel perfetto teatro di un momento da ricordare per i protagonisti di questo campionato a cui tutti teniamo tantissimo.

Le squadre “4 Special” del Pisa Sporting Club e del Parma Calcio 1913 hanno seguito la sfida in tribuna e durante l’intervallo hanno raccolto l’applauso del pubblico presente dando vita ad un bellissimo giro d’onore.

Grazie ragazzi, e In Bocca al Lupo per la vostra avventura in campionato!

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

Last modified: Aprile 29, 2026